PSD, PNL și UDMR reiau în această săptămână negocierile pentru formarea noului Guvern, în contextul în care partidele încearcă să ajungă la o formulă de Executiv până la finalul lunii. Surse politice susțin că Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan ar urma să aibă o întâlnire înaintea discuțiilor oficiale dintre liderii formațiunilor.

Începe o săptămână importantă pentru negocierile privind formarea noului Guvern. Liderii PSD, PNL și UDMR revin la masa discuțiilor, iar surse politice susțin că înaintea negocierilor oficiale este programată o întâlnire între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

Potrivit acelorași surse, cei doi lideri urmează să discute în aceste zile despre variantele analizate pentru constituirea viitorului Executiv.

Sursele politice susțin că pe masa negocierilor se află în continuare scenariul unui „Guvern de armistițiu”, condus de un premier independent. Varianta este analizată după mai multe runde de discuții purtate între reprezentanții partidelor.

Anterior, Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac, tot un independent, care a încercat să formeze un Executiv alcătuit din specialiști.

Potrivit surselor, liderii partidelor revin acum la această variantă.

Contextul este influențat și de poziția PNL. Liberalii au adoptat mai multe rezoluții prin care au stabilit că nu mai doresc o colaborare cu PSD și nici susținerea unui Guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat.

În aceste condiții, pentru ca PNL să susțină un Executiv împreună cu PSD sau un Cabinet în care să existe miniștri politici ai social-democraților, formațiunea ar trebui să reanalizeze și să modifice acele rezoluții, un demers care, potrivit surselor, este dificil în acest moment.

Sursele politice susțin că tocmai din acest motiv este analizată posibilitatea unui Guvern condus de un premier independent. În același timp, continuă discuțiile privind structura viitorului Cabinet și dacă acesta ar urma să fie alcătuit din politicieni sau din persoane independente.

În acest context, UDMR propune ca USR să rămână în opoziție, iar noul Guvern să fie format din PSD, PNL și UDMR.

Potrivit surselor, obiectivul este ca până la finalul acestei luni partidele să ajungă la o formulă de Executiv. Ulterior, într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, ar urma să fie supuse la vot proiectele privind PNRR, dar și învestirea noului Guvern.

De asemenea, sursele afirmă că parlamentarii au primit mesaje prin care sunt informați că trebuie să fie pregătiți să revină la activitate în această lună.