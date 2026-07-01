Relațiile dintre principalele formațiuni politice din România rămân tensionate, iar declarațiile recente ale liderilor social-democrați arată că prăpastia dintre PSD și PNL se adâncește. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac la adresa conducerii liberalilor, acuzându-l direct pe Ilie Bolojan de modul în care gestionează destinele partidului în această perioadă de tranziție și reconfigurare a forțelor parlamentare.

Reacția liderului social-democrat a venit în contextul în care a fost întrebat despre o eventuală strategie a PSD de a-și mări grupurile parlamentare prin racolarea de aleși neafiliați sau provenți din formațiuni politice precum AUR, S.O.S. România sau POT. Sorin Grindeanu a respins o astfel de ipozetă și a vorbit despre evenimentele interne din Partidul Național Liberal. Pe care le consideră de-a dreptul îngrijorătoare pentru democrația internă a partenerilor de competiție politică.

Liderul PSD consideră că acțiunile din ultimele zile ale conducerii liberale arată o îndepărtare de la valorile tradiționale ale partidului. Sorin Grindeanu a subliniat că actualul lider al PNL a transformat formațiunea politică într-un proiect personal, eliminând lideri cu experiență pentru a face loc unor personaje controversate din zona naționalistă.

„Am văzut că există o preocupare la PNL în ultimele zile. Realitatea e că Ilie Bolojan a preluat pe persoană fizică Partidul Naţional Liberal. Practic, a dat afară liberali şi a adus şoşocari. Eu asta văd în ultimele zile că s-a întâmplat. Pare că dacă iei astfel de oameni la PNL e un lucru bun. Vă spun că noi în acest moment avem 127 de parlamentari şi n-am pornit niciun fel de vânătoare de neafiliaţi, de parlamentari care să ne mărească numărul.

Eu vă spun că e treaba celor de la PNL, îşi dau afară preşedinţi de filială, îşi dau afară oameni cu state vechi în PNL ca să aducă oamenii care au provenit din AUR, POT şi S.O.S., e politica lor, e treaba lor, fac ce consideră necesar”, a declarat Sorin Grindeanu la Palatul Parlamentului.

În plus, social-democratul a ținut să scoată în evidență diferențele de doctrină și de organizare internă dintre cele două mari partide. Grindeanu a explicat că în interiorul PSD o astfel de ascensiune rapidă a unor oameni proaspăt intrați în partid este complet blocată de statut și de regulile interne, sugerând că PNL a recurs la acțiuni forțate.

„Să-i înscriu azi în partid şi mâine să le dau o funcţie într-un congres, în PSD este imposibil. În orice partid ar fi imposibil acest lucru, dacă nu ai forţa lucrurile, aşa cum au făcut alţii, în speţă PNL”, a concluzionat președintele PSD.