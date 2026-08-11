AUR nu susține trecerea României la euro. Petrișor Peiu: „Exclus în următorii 4-5 ani”

AUR nu susține în acest moment trecerea României la moneda euro, iar Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al partidului, spune că o astfel de discuție ar putea avea loc abia după câțiva ani în care România ar îndeplini criteriile necesare. Declarațiile vin după ce Nicușor Dan a vorbit, la începutul lunii august, despre existența unui acord politic pentru adoptarea euro.

Petrișor Peiu a declarat că România nu îndeplinește în prezent condițiile necesare pentru trecerea la moneda unică europeană și că, înainte de o asemenea decizie, ar trebui atinse criteriile cerute.

„AUR crede că nu este momentul potrivit să avem această discuție, pentru că nu îndeplinim niciuna din condiții. Dacă am îndeplinit condițiile, ar trebui să avem o dezbatere serioasă”, a declarat Peiu la Digi24.

Senatorul AUR a spus că îndeplinirea criteriilor pentru adoptarea euro este importantă în primul rând pentru situația financiară a statului, nu doar pentru aderarea la moneda unică.

„Criteriile alea de trecere la euro sunt criterii de sănătate financiară, nu neapărat de trecere la euro. Adică eu trebuie să am în vedere acele criterii, nu pentru că ele mă duc în zona monedei unice, ci pentru că pe aia e sănătatea financiară a unui guvern, a unei administrații”, a spus Peiu.

Întrebat dacă partidul susține adoptarea monedei euro, Petrișor Peiu a răspuns că nu vede oportună o astfel de decizie în prezent.

„Eu personal nu susțin trecerea la euro acum. Cred că după 4-5 ani în care am atinge acele condiții, am putea să avem o discuție”.

Potrivit lui Peiu, trecerea la euro este exclusă în acest moment, iar tema ar putea reveni în discuție după o perioadă în care România ar reuși să îndeplinească acele condiții.

La începutul lunii august, Nicușor Dan a declarat că există un acord politic pentru trecerea României la euro și că viitorul Guvern ar urma să pregătească o foaie de parcurs în acest sens.

Președintele a spus că aderarea la zona euro trebuie tratată ca o prioritate, chiar dacă procesul este unul de durată. În același timp, el a arătat că România trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile necesare pentru adoptarea monedei unice, iar pregătirile pentru acest obiectiv trebuie începute din timp.

Ulterior, Nicușor Dan a revenit asupra subiectului și a spus că trecerea la euro este un proces de durată, care trebuie însă prioritizat.