Rețeaua din spatele campaniei AUR pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Milioane de lei, propagandă și conexiuni internaționale

Partidul AUR a lansat o platformă online dedicată strângerii de semnături pentru suspendarea președintelui țării, Nicușor Dan.

Dincolo de mesajul politic oficial, datele tehnice ale site-ului scot la iveală o rețea complexă de interese, finanțări de milioane de lei din banii partidului și ramificații care ajung până în Parlamentul European și Republica Moldova, scrie Public Record.

Lansat pe 6 august, noul site al AUR îi întâmpină pe vizitatori cu mesajul: „Cetățenii inițiază. Parlamentul decide. Vezi cum se poziționează parlamentarii: cine susține, cine se opune și cine evită să își asume o poziție privind suspendarea lui Nicușor Dan.”

Pentru a iniția procedura constituțională, demersul necesită semnăturile a minimum 155 de parlamentari, iar AUR susține pe platformă că ar mai avea nevoie de susținerea a zeci de aleși, îndemnând cetățenii să pună presiune pe parlamentari.

Conform datelor RoTLD, domeniul suspend.ro a fost înregistrat pe 11 iulie. Deși este o inițiativă asumată de partid, la secțiunea de contact figurează detalii surprinzătoare:

Emailul de înregistrare aparține lui Nicolae Capcelea, un cetățean din Republica Moldova, specializat în grafică și web design. Numărul de telefon este asociat lui Marius Dorin Lulea, fondator al partidului AUR, înlăturat de la conducere la finalul anului 2025.

Relația dintre Nicolae Capcelea și partidul condus de George Simion nu este una strict tehnică, ci una extrem de profitabilă. Potrivit unui raport Expert Forum și investigațiilor Public Record, compania deținută integral de Capcelea, Follow Digital Solutions SRL, este un beneficiar major al fondurilor AUR.

Evoluția plăților ridică semne de întrebare cu privire la alocarea resurselor pentru propagandă. Pentru anul înființării, 2021, firma a primit 35.000 de lei pentru servicii publicitare.

În 2024 - 2025, perioadă electorală, Follow Digital Solutions a încasat peste 10,6 milioane de lei din conturile AUR pentru servicii de propagandă electorală online, acoperind campaniile pentru alegerile locale, parlamentare și prezidențiale.

Conexiunile rețelei din spatele site-ului depășesc granițele României, având ecouri în diverse medii politice conservatoare europene.

Investigațiile Context.ro au dezvăluit că firma lui Nicolae Capcelea a contribuit la campania electorală a europarlamentarului polonez Patryk Jaki. Mai mult, aceeași firmă a înregistrat în 2025 domeniul mega2025.eu, asociat direct proiectului politic Make Europe Great Again.

Până în august 2024, în firma Follow Digital Solutions a fost asociată și Iulia Rodica Modiga. Fostă vicepreședintă a platformei unioniste Acțiunea 2012, unde a activat alături de George Simion și fostă angajată a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, Modiga are un istoric controversat în regiune.

Aceasta a avut interdicție de a intra pe teritoriul Ucrainei timp de cinci ani, până în 2018. Motivația autorităților de la Kiev a fost legată de riscurile de securitate. „Mi-au scris într-un document pe care l-am primit la vamă că aș fi fost un pericol la adresa suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, pentru că scriam despre comunitățile de români din Ucraina”, a declarat Modiga, confirmând interdicția.

De asemenea, în contextul politic regional, merită menționat că o inițiativă similară de suspendare prezidențială are loc și peste Prut. Ion Chicu, fost premier și șef al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, a demarat recent o petiție online pentru demiterea Maiei Sandu.

Până la momentul redactării, nici liderul AUR, George Simion, și nici web designerul Nicolae Capcelea nu au oferit un punct de vedere Public Record.