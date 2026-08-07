Bulgaria înregistrează volume record la exportul de energie electrică și obține venituri suplimentare substanțiale pe fondul secetei severe și al nivelului extrem de scăzut al Dunării, după cum a anunțat ministrul bulgar al Energiei, Iva Petrova. România a devenit unul dintre principalii beneficiari ai energiei livrate de statul vecin, ajungând să facă achiziții masive în orele de seară pentru a-și acoperi consumul intern, în urma opririi Unității 1 a centralei de la Cernavodă, conform Mediafax.

Piața energetică din Bulgaria livrează în această perioadă între 32.000 și 33.000 MWh pe zi, cantități considerate fără precedent de către autoritățile și presa de la Sofia. Iva Petrova a explicat că provocările din regiune au devenit un avantaj financiar direct pentru sistemul energetic național.

„Din cauza crizei de pe Dunăre, câștigăm milioane în venituri suplimentare față de nivelul obișnuit”, a declarat ministrul, potrivit relatărilor din presa bulgară.

Lipsa precipitațiilor a determinat Nuclearelectrica să oprească preventiv Unitatea 1 de la Cernavodă pe 28 iulie, decizia fiind luată din cauza scăderii drastice a debitului Dunării. Unitatea 2 a fost pregătită pentru o măsură similară, dar a rămas în funcțiune după ce evaluările tehnice au confirmat că poate opera în condiții de siguranță. În prezent, Unitatea 1 rămâne nefuncțională.

În acest interval, rețeaua bulgară a furnizat o parte semnificativă din necesarul energetic al României în momentele de vârf. Datele centralizate de Transelectrica pentru seara de 6 august arătau că, la ora 19:45, consumul național ajungea la aproximativ 7.232 MW, în timp ce producția internă însuma doar 4.991 MW. Deficitul a fost acoperit prin importuri nete de circa 2.240 MW, reprezentând aproape o treime din consumul instantaneu.

Cea mai mare cantitate de energie a fost transferată din Bulgaria, înregistrându-se un flux de circa 2.474 MW prin cele patru puncte de interconectare transfrontalieră. Totuși, o parte din această energie poate tranzita rețeaua românească spre alte destinații, cum ar fi Republica Moldova, motiv pentru care volumul fizic de la frontieră nu echivalează integral cu consumul intern.

Situația a fost analizată și de publicațiile de la Sofia. Jurnaliștii de la Mediapool notau că traderii din România și Ungaria au solicitat capacități transfrontaliere cuprinse între 3.500 și 4.000 MW pentru achiziția de energie din Bulgaria, epuizând practic întreaga capacitate disponibilă pentru export.

O analiză Investor.bg, realizată pe baza declarațiilor făcute de Martin Gheorghiev, directorul Electrohold Trade, descrie Bulgaria drept o veritabilă „baterie a Europei de Est”.

Pe lângă cele două reactoare de la Kozlodui, care asigură între 37% și 38% din producția energetică a țării, Bulgaria a mizat pe extinderea rapidă a capacităților de stocare. Astfel, energia fotovoltaică ieftină generată în timpul zilei este stocată în baterii și redirecționată în rețea sau la export în orele de seară, când cererea și prețurile pe piață ating nivelul maxim. În consecință, exporturile din luna iulie au doborât un record istoric.

Conform datelor prezentate de Iva Petrova, Bulgaria a instalat într-un interval de mai puțin de un an sisteme de stocare de peste 6 GW, o parte din proiecte fiind finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Această infrastructură permite echilibrarea eficientă a sistemului între vârfurile de producție solară din timpul prânzului și vârfurile de consum din timpul dimineții și al serii.

Performanța diferită dintre cele două state este influențată și de arhitectura sistemelor de răcire ale centralelor nucleare. Agenția de Reglementare Nucleară din Bulgaria, citată de Mediapool, precizează că instalațiile de siguranță de la Kozlodui folosesc circuite separate care reduc dependența de nivelul scăzut al Dunării. Deși centrala este monitorizată permanent și nu se exclude reducerea puterii dacă seceta va continua, ambele unități din Bulgaria funcționează în parametri normali.