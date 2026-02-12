Atac mortal cu cuțitul într-un cartier din Sofia. Un incident similar avusese loc recent la metrou

O persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite grav în urma unui atac cu cuțitul comis în zori într-un cartier din Sofia, potrivit informațiilor furnizate de poliție și serviciile de urgență, citate de Novinite.com. Incidentul a fost semnalat joi, cu puțin înainte de ora 5:40, iar primele date indică faptul că agresiunea s-ar fi produs în jurul orei 5:00 dimineața. La fața locului au fost trimise trei ambulanțe.

Anchetatorii au transmis că un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a atacat trei persoane cu un cuțit în cartierul Poduiane. Victimele sunt un tânăr de aproximativ 20 de ani, un minor de 15 ani și o femeie în vârstă.

Tânărul, în vârstă de 21 sau 22 de ani, potrivit diferitelor informații, a murit din cauza rănilor suferite. Adolescentul de 15 ani a fost înjunghiat de mai multe ori și a fost transportat la Spitalul Pirogov. Femeia, estimată a avea între 70 și 78 de ani, a suferit tăieturi și plăgi înjunghiate la nivelul abdomenului și pieptului și a fost dusă la Spitalul ISUL.

Poliția a reținut un bărbat de 44 de ani suspectat că ar fi autorul atacului. Acesta a fost găsit cu o tăietură la braț, despre care anchetatorii cred că ar putea fi autoprovocată în timpul agresiunii. Conform informațiilor citate de bTV, persoana reținută ar fi tatăl celor două victime mai tinere, însă acest detaliu nu a fost confirmat oficial.

Autoritățile nu au oferit informații despre posibilele motive ale atacului, iar cercetările sunt în desfășurare.

Separat, procurorii au prezentat detalii despre un alt atac cu cuțitul, fără legătură cu cel din Poduiane, care a avut loc pe 8 februarie, în jurul orei 23:00, între stațiile de metrou Konstantin Velicikov și Opalcenska.

Potrivit procurorului-șef Ghergana Mitalova, doi băieți au fost răniți după ce au fost atacați de un tânăr de 19 ani. Victimele făceau parte dintr-un grup de copii care stăteau pe bănci într-un tren de metrou, când agresorul, pe care îl cunoșteau, a scos un cuțit și l-a atacat pe unul dintre minori. Acesta a suferit o tăietură la umărul stâng. În timp ce părăsea trenul, agresorul s-a întors către un alt băiat, l-a lovit cu piciorul în față, i-a spart un dinte și i-a provocat leziuni la alți doi.

Cei doi băieți răniți au cerut ajutor unui polițist aflat în stația de metrou, după care a fost solicitată o patrulă, iar ambii au fost transportați la Spitalul Pirogov. Victima mai tânără a suferit leziuni corporale moderate, iar cealaltă a avut răni mai ușoare.

Suspectul de 19 ani a susținut că ar fi fost provocat, însă procurorul a precizat că această versiune nu este confirmată de probele strânse până în prezent. Tânărul are o condamnare anterioară pentru jaf comis în perioada în care era minor și este implicat și în alte proceduri penale privind distribuirea de droguri. Pe numele său a fost deschisă o procedură preliminară pentru vătămare corporală.

Într-o declarație pentru Nova TV, compania de metrou Metropolitan EAD a confirmat că doi minori, în vârstă de 13 și 15 ani, au semnalat incidentul polițistului de serviciu din stația Konstantin Velicikov. Reprezentanții companiei au precizat că suspectul a fost identificat și reținut rapid în urma unei acțiuni comune între personalul metroului și poliția din Sofia.

Metropolitan EAD a mai arătat că sistemele de supraveghere video acoperă peroanele și zonele stațiilor din rețeaua de metrou, însă în prezent nu există camere instalate în interiorul trenurilor. Noile garnituri care vor fi introduse vor fi echipate cu sisteme integrate de monitorizare video la bord. Compania a subliniat că are un contract permanent cu Direcția de Afaceri Interne din Sofia pentru asigurarea securității în metrou, cu polițiști staționați în stații.