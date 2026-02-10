Social

Panică printre lăutarii din București. Au fost amenințați și jefuiți de interlopi. Costel Biju, una dintre victime

Panică printre lăutarii din București. Au fost amenințați și jefuiți de interlopi. Costel Biju, una dintre victimeCostel Biju și Alex Botea, terorizați și jefuiți de interlopi. Sursa foto: colaj EVZ
Mai mulți interpreți de muzică de petrecere ar fi fost jefuiți de Cezar Petcu, cunoscut sub porecla Joe, de Dani Balint, unul dintre fiii lui Sile Cămătaru, și de Dragoș Cocalaru, un interlop din Sectorul 2. Printre victimele acestora s-ar număra și Costel Biju, relatează gândul.ro.

După eliberarea din închisoare, unde a ajuns în ianuarie 2020, după ce l-a înjunghiat pe Marius Alecu, zis Bebino, Cezar Petcu a devenit ginerele lui Sile Cămătaru. Ulterior, acesta a început să apară frecvent pe rețelele sociale alături de Dani Balint, fratele soției sale.

Lăutari cunoscuți, vizați de interlopii din București

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Petcu, împreună cu cumnatul său și cu Dragoș Cocalaru, ar fi început să amenințe mai mulți artiști cunoscuți din muzica lăutărească.

Cei doi ar fi organizat evenimente într-un restaurant din județul Dâmbovița, unde i-ar fi obligat pe artiști să cânte, încasând ulterior toți banii obținuți.

Bebino, înjunghiat de Cezar Petcu

Momentul în care Bebino e atacat de Cezar Petcu. Sursa foto: arhivă EVZ

Costel Biju și Alex Botea, printre victime

Un incident similar ar fi avut loc și la Ploiești și Drobeta-Turnu Severin, de această dată cu Cezar Petcu și Dani Balint în prim plan. Printre victime s-ar afla Costel Biju și Alex Botea, ginerele artistului Sorinel Puștiu.

Anchetatorii susțin că reputația câștigată de Petcu după incidentul violent din trecut ar fi contribuit la instaurarea unei stări de teamă în rândul lăutarilor, mai ales în contextul unor amenințări repetate, de tipul: „Briceagul meu taie și roboții”.

 

Câți bani le-ar fi luat interlopii

Din câte se pare, Alex Botea ar fi rămas fără 6.000 de euro într-un restaurant de lux din Sectorul 1, imediat după o reprezentație, iar Costel Biju ar fi fost deposedat de aproximativ 15.000 de euro în urma unui alt eveniment.

Ulterior, Costel Biju ar fi amenințat, prin intermediul rețelelor sociale, că va sesiza Poliția. Dragoș Cocalaru nu a rămas dator și a publicat o filmare în care i-a reproșat artistului că nu îi mai răspunde la telefon. A susținut, totodată, că acesta îl evită deoarece nu îi este teamă de el.

