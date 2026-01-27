Femeia care a atacat 39 de oameni cu cuțitul, în gara din Hamburg, scapă de urmărirea penală

Autoritățile din Germania au decis că femeia suspectată că a atacat călători cu un cuțit în gara centrală din Hamburg nu va face obiectul urmării penale clasice, după ce un tribunal a stabilit că nu poate fi considerată responsabilă din punct de vedere penal. Decizia survine în contextul unei investigații judiciare care a durat mai multe luni și a inclus evaluări medicale și legale detaliate, potrivit DPA International.

La data de 23 mai 2025, o femeie în vârstă de 39 de ani a atacat pasageri aflați pe peroanele gării centrale din Hamburg, una dintre cele mai aglomerate stații feroviare din Germania.

În urma incidentului, 18 persoane au fost rănite, cu vârste între 19 și 85 de ani, dintre care mai multe au suferit răni grave. Poliția a intervenit rapid, iar atacatoarea a fost arestată fără a opune rezistență.

Ancheta la momentul respectiv a exclus existența unui motiv politic sau terorist.

Potrivit autorităților, atacul a avut loc pe peroanele dintre liniile 13 și 14, într-un interval orar aglomerat, în jurul orei locale 18:00, când trenurile spre destinații interne și internaționale erau programate să plece. Imediat după eveniment, circulația feroviară pe unele lini a fost afectată temporar.

Ulterior atacului, procurorii au început o anchetă complexă pentru a stabili contextul și posibilele motivații ale agresiunii. În cursul procesului judiciar, medicii și experții legali au efectuat evaluări psihiatrice ale suspectei.

Pe baza acestor evaluări, tribunalul a stabilit că femeia se afla într-o stare de suferință mentală severă — diagnosticată cu schizofrenie — la momentul atacului și, prin urmare, nu poate fi considerată penal responsabilă pentru faptele sale.

În loc de urmărirea penală obișnuită, instanța a ordonat internarea ei într-o unitate de psihiatrie criminală fără termen.

Conform raportului informațional privind atacul, suspecta a acționat indiscriminat, iar autoritățile au concluzionat că nu existau dovezi ale unui motiv politic, extremist sau legat de terorism.

Poliția a subliniat încă de la începutul investigației că motivele agresiunii erau neclare și că se investighează inclusiv posibilitatea unei afecțiuni psihice.

În declarațiile făcute în presa germană în timpul anchetei inițiale, un purtător de cuvânt al poliției a spus: „Până acum nu avem dovezi că femeia ar fi putut acționa cu motivație politică” și a adăugat că se investighează starea mentală a suspectei.

În urma atacului, autoritățile sanitare au raportat că victimele au fost tratate în spitale din Hamburg și zonele apropiate.

Mulți dintre răniți au fost îngrijiți pentru răni provocate de cuțit, iar unele persoane au fost tratate direct pe peroane sau la bordul trenurilor staționate.

Până la finalul lunii mai 2025, majoritatea victimelor au fost externate sau au ajuns într-o stare stabilă, conform comunicatelor oficiale de la acea vreme.

Atacul din Hamburg a avut loc într-un context în care Germania se confrunta cu o serie de incidente violente în spații publice.

Unele dintre aceste cazuri au atras atenția opiniei publice și au generat dezbateri privind siguranța publică și sănătatea mintală.

Totuși, ancheta în cazul atacului din gara din Hamburg s-a concentrat în mod special pe evaluarea capacității de discernământ a suspectei și pe circumstanțele individuale ale cazului.