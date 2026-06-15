Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni, după 13 ani de negocieri între instituțiile europene. Noile reguli păstrează compensațiile pentru zborurile întârziate, introduc protecții suplimentare pentru familii și persoanele cu dizabilități și obligă companiile aeriene să ofere mai multă transparență în privința costurilor biletelor.

Acordul a fost anunțat în cadrul unei conferințe de presă la care au participat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ministrul Transporturilor din Cipru, Alexis Vafeades, comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, raportorul Andrey Novakov și eurodeputatul Virginijus Sinkevičius.

Potrivit oficialilor europeni, este prima reformă majoră a drepturilor pasagerilor aerieni din ultimele două decenii și una dintre cele mai dificile negocieri finalizate la nivelul Uniunii Europene.

Roberta Metsola a declarat că acordul reprezintă „un pas extrem de important pentru milioanele de europeni care se bazează zilnic pe transportul aerian”.

„Am intrat în negocieri concentrați pe o soluție echilibrată, care aduce beneficii consumatorilor noștri fără a crea poveri inutile pentru industrie, iar astăzi am livrat exact acest lucru”, a afirmat președinta Parlamentului European.

Una dintre cele mai importante prevederi ale acordului este menținerea dreptului la compensații pentru pasagerii ale căror zboruri întârzie mai mult de trei ore.

Comisarul european Apostolos Tzitzikostas a precizat că nivelul actual al despăgubirilor nu va fi modificat.

„Dacă un zbor întârzie mai mult de trei ore, pasagerii rămân îndreptățiți la compensații. Sumele compensațiilor rămân, de asemenea, neschimbate”, a explicat oficialul european.

Noile reguli urmăresc și simplificarea procedurilor prin care pasagerii solicită despăgubiri, astfel încât accesul la aceste drepturi să fie mai ușor.

O altă modificare importantă vizează transparența costurilor afișate de companiile aeriene.

Potrivit acordului, prețul prezentat consumatorilor va trebui să includă de la început informațiile referitoare la bagajul de mână, eliminând situațiile în care costurile suplimentare sunt descoperite abia în etapele finale ale rezervării.

Roberta Metsola a subliniat că noile norme vor aduce „mai multă transparență” și o mai bună protecție a consumatorilor.

Acordul introduce și drepturi suplimentare pentru familiile care călătoresc cu avionul.

Companiile aeriene vor fi obligate să permită părinților să stea lângă copiii lor fără taxe adiționale pentru alegerea locurilor.

În plus, pasagerii cu mobilitate redusă sau dizabilități vor beneficia de măsuri suplimentare de protecție și asistență.

Printre cele mai importante schimbări se numără și interzicerea politicii cunoscute sub denumirea de „no-show”.

Astfel, pasagerii care nu folosesc zborul de plecare nu își vor pierde automat dreptul de a utiliza biletul pentru cursa de întoarcere și nu vor mai putea fi obligați să plătească taxe suplimentare pentru a-l folosi.

Totodată, companiile aeriene nu vor mai putea obliga pasagerii să rămână la bordul aeronavei în cazul unor întârzieri înainte de decolare.

Ministrul cipriot al Transporturilor, Alexis Vafeades, a descris înțelegerea drept un succes major pentru cetățenii europeni și pentru industria aviatică.

Acesta a amintit că dosarul a rămas blocat timp de 13 ani, în ciuda importanței sale pentru milioane de călători.

„Mulți au crezut că un acord va fi imposibil, dar astăzi Europa a arătat că și cele mai dificile negocieri pot fi încheiate atunci când instituțiile lucrează împreună”, a declarat Vafeades.

Potrivit oficialilor europeni, noul set de reguli oferă pasagerilor și companiilor aeriene norme mai clare și mai previzibile și adaptează legislația europeană la realitățile actuale ale transportului aerian.