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Mesaj de la ELCEN pentru bucureșteni: CET Grozăvești se oprește duminică noaptea. Când se revine la parametrii normali

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Mesaj de la ELCEN pentru bucureșteni: CET Grozăvești se oprește duminică noaptea. Când se revine la parametrii normalicet grozavesti / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Locuitorii Capitalei deserviți de CET Grozăvești s-ar putea confrunta cu o scădere a temperaturii apei calde la începutul săptămânii. Electrocentrale București a anunțat sistarea temporară și controlată a activității centralei termice începând de duminică seara, de la ora 22:00. Revenirea completă la parametrii normali de furnizare este estimată pentru mijlocul zilei de luni, 17 august, în jurul orei 12:00.

Măsura vine în contextul unor lucrări de infrastructură planificate de Apa Nova București. Intervenția vizează relocarea debitmetrului situat pe branșamentul de pe Splaiul Independenței nr. 227. Din acest motiv, furnizarea apei în zonă va fi întreruptă duminică noaptea și va fi reluată luni dimineață, în jurul orei 05:00.

De ce este necesară oprirea echipamentelor ELCEN

Apa brută furnizată de operatorul Apa Nova este un element esențial în fluxul tehnologic de la CET Grozăvești. Aceasta parcurge un proces complex de tratare chimică pentru a deveni apă dedurizată, extrem de importantă pentru funcționarea circuitului primar de termoficare.

Ulterior, apa tratată este utilizată pentru prepararea apei calde menajere. Aceasta ajunge la populație și la instituțiile din Capitală prin intermediul rețelei de distribuție gestionate de Termoenergetica. Fără o sursă continuă de apă brută, procesul de producție nu se poate desfășura în condiții de siguranță, motiv pentru care oprirea echipamentelor este o măsură obligatorie din punct de vedere tehnic.

cet grozavesti

Manevre programate pe timpul nopții pentru un disconfort minim

Reprezentanții ELCEN au precizat că au ales desfășurarea acestor operațiuni în intervalul nocturn tocmai pentru a limita pe cât posibil efectele asupra populației. Orele de noapte sunt caracterizate printr-un consum mult mai redus de energie termică și apă caldă comparativ cu intervalele de vârf din timpul zilei.

Echipa de conducere estimează că populația arondată acestei centrale nu se va confrunta cu o oprire totală și prelungită a serviciului. Principalul efect resimțit de consumatori va fi reprezentat doar de o scădere temporară a presiunii și a temperaturii apei calde în primele ore ale dimineții de luni.

Reluarea furnizării apei calde și calendarul lucrărilor

Imediat după finalizarea intervenției Apa Nova, prevăzută pentru ora 05:00, specialiștii ELCEN vor demara procedurile de repornire și reintrare în parametri a instalațiilor tehnologice.

Procesul se va desfășura treptat, astfel încât toate componentele sistemului să funcționeze în condiții optime. Conform reprezentanților companiei, alimentarea cu apă caldă la parametrii contractuali normali va fi restabilită complet cel târziu luni, 17 august, până la ora 12:00.

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