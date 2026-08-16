Lipsa unor medicamente pentru bolnavii de cancer din spitalele din România ridică noi semne de întrebare privind accesul pacienților la tratament, afirmă europarlamentarul Victor Negrescu. Potrivit acestuia, medicii pot ajunge în situația de a amâna tratamentele sau de a modifica schemele terapeutice.

Europarlamentarul avertizează că mai multe spitale din România se confruntă din nou cu lipsa unor medicamente necesare românilor bolnavi de cancer.

„Cancerul nu discriminează. Accesul la tratament, din păcate, încă o face. Chiar în aceste zile, în spitalele din România lipsesc din nou medicamente pentru bolnavii de cancer. În unele cazuri, medicii sunt obligați să amâne tratamente sau să modifice schemele terapeutice.

Este inacceptabil ca, în 2026, un pacient să nu știe dacă va găsi medicamentul de care depinde viața sa. Această situație arată cât de mari sunt încă inegalitățile în materie de sănătate din Europa și de ce avem nevoie de mai multe resurse europene dedicate acestui domeniu”, arată acesta.

Victor Negrescu susține crearea unui Fond European împotriva Cancerului, cu o valoare de cel puțin 2 miliarde de euro.

„De aceea, am propus, împreună cu colegi din Parlamentul European, crearea unui Fond European împotriva Cancerului de cel puțin 2 miliarde de euro, pentru prevenție, diagnostic, tratament și sprijinirea pacienților, cu o atenție specială pentru copiii afectați de cancer.

România are nevoie de mai multe investiții în sănătate, dar și de politici coerente care să garanteze continuitatea tratamentelor. Fondurile europene pot și trebuie să contribuie mai mult la reducerea decalajelor dintre state”, mai arată acesta.

Victor Negrescu consideră că locul în care se naște o persoană nu ar trebui să îi influențeze șansele la tratament și la viață.

„Pentru mine, principiul este simplu: locul în care te-ai născut nu trebuie să îți determine șansele la tratament și la viață. Un pacient din România trebuie să aibă acces la aceleași standarde, medicamente și terapii moderne ca un pacient din orice alt stat al Uniunii Europene”, a arătat Victor Negrescu.

Fondurile ar urma să fie direcționate către prevenirea și diagnosticarea cancerului, asigurarea accesului la tratamente și sprijinirea pacienților, cu o atenție deosebită acordată copiilor diagnosticați cu această boală.

Negrescu consideră că România are nevoie de investiții suplimentare în sistemul de sănătate, dar și de măsuri care să asigure accesul constant la tratamente.

El susține că fondurile europene ar trebui să aibă un rol mai important în reducerea diferențelor dintre statele membre în privința accesului la medicamente și terapii moderne.