Actrița britanică Lucy Davis, cunoscută pentru rolul Dawn Tinsley din serialul „The Office”, a anunțat că suferă de cancer mamar în stadiul patru, o formă incurabilă a bolii. Actrița în vârstă de 53 de ani a aflat diagnosticul în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Între timp, cancerul s-a răspândit la oase, inclusiv la coloana vertebrală, șoldul drept și coaste, potrivit anunțului făcut pe Instagram.

Actrița a vorbit deschis despre boală și despre felul în care încearcă să își trăiască viața. Davis spune că, în cazul său, este prea târziu pentru chimioterapie.

„De acum, încerc să trăiesc tot ce ar mai putea rămâne din viața mea într-un mod cât mai distractiv posibil. Întotdeauna încerc să găsesc lucrurile din care pot învăța în orice situație negativă. Iar cancerul nu m-a dezamăgit nici din acest punct de vedere. Am învățat multe lucruri de la el și sunt recunoscătoare pentru asta”, a arătat ea:

Davis a povestit și cum au apărut primele semne ale bolii. Ea a simțit o zonă întărită în sân, foarte mică, pe care aproape că nu a considerat-o importantă.

„Nu era chiar un «nodul», ci mai degrabă o zonă tare. Foarte mică. Aproape că nu m-am obosit să merg să o verific. Așa că presupun că mesajul meu este: nu ignorați nimic - verificați orice”, le-a spus fanilor.

Lucy Davis a publicat și un videoclip în care sună un clopoțel. Gestul este întâlnit în multe centre de tratament oncologic și marchează finalul unei etape de tratament.

Actrița a recitat și o poezie folosită în astfel de centre:

„Sună acest clopoțel de trei ori, bine. Este semnalul care spune clar că tratamentele mele s-au încheiat, că drumul s-a terminat și că sunt pe cale să merg mai departe”, a rostit ea.

Actrița spune că umorul a avut un rol important în perioada dificilă prin care trece. Davis le-a cerut familiei și prietenilor să glumească în continuare cu ea și să nu o trateze ca pe o persoană bolnavă.

„Nu mi-e teamă de ceea ce urmează. Sunt împăcată cu asta”, a afirmat actrița.

Davis a vorbit și despre câinele său, Gracie, care a murit în 2024. Actrița spune că se gândește la o reîntâlnire cu animalul său de companie.

„Îmi voi vedea Gracie mai devreme decât mă așteptam, iar pentru mine, părăsirea corpului fizic înseamnă doar întoarcerea acasă”, a continuat ea.

Actrița a adăugat că suferința va fi mai greu de suportat pentru cei apropiați.

Actrița a spus că vrea să continue activitatea pentru protejarea animalelor. De asemenea, își dorește să mai joace în filme și seriale, atât timp cât va putea.

La finalul mesajului, ea le-a transmis un gând celor care trec prin aceeași boală.

„Vă doresc tuturor multă sănătate și putere”, a fost mesajul ei.

Anunțul actriței a provocat numeroase reacții din partea colegilor și a altor persoane publice.

Piers Morgan a descris vestea ca fiind „îngrozitoare” și „devastatoare”. Laura Aikman, cunoscută pentru rolurile din „Gavin & Stacey” și „Casualty”, a numit-o pe Davis „înțeleaptă” și i-a transmis că speră să primească toată susținerea pe care o merită.

Danielle Hambridge, actriță care a jucat în „Squid Game”, a spus că trăiește de aproape opt ani cu cancer mamar în stadiul patru.

Sally Kum, reprezentanta organizației Breast Cancer Now, a apreciat sinceritatea actriței. Ea a spus că povestea lui Davis poate fi importantă pentru miile de persoane din Marea Britanie care trăiesc cu cancer mamar metastatic.

Reprezentanta organizației a subliniat și importanța dezvoltării unor tratamente noi și a accesului pacienților la medicamente care pot prelungi viața.

Lucy Davis a devenit cunoscută datorită rolului Dawn Tinsley din „The Office”. Serialul britanic a contribuit și la afirmarea unor actori precum Ricky Gervais, Martin Freeman și McKenzie Crook.

Producția a fost difuzată între 2001 și 2003 și a devenit una dintre cele mai apreciate comedii britanice. Serialul s-a remarcat prin stilul de tip „mockumentary”, care prezintă acțiunea ca și cum ar fi filmată sub forma unui documentar.

Davis a interpretat-o și pe Hayley Jordan în serialul radiofonic „The Archers”, difuzat de BBC Radio 4, timp de aproape zece ani. Actrița a mai jucat în comedia „Shaun of the Dead”, lansată în 2004.