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Epidemie fără precedent în Congo. OMS și Africa CDC investighează o posibilă mutație a virusului Ebola

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Epidemie fără precedent în Congo. OMS și Africa CDC investighează o posibilă mutație a virusului Ebola
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Răspândirea accelerată a cazurilor de Ebola în Republica Democrată Congo a determinat reacția rapidă a organismelor internaționale de sănătate. Agenţia sanitară Africa CDC şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii au decis să colaboreze îndeaproape pentru a verifica dacă este vorba despre o mutație a virusului, anunță DPA.

Epidemie fără precedent în Congo. OMS și Africa CDC investighează o posibilă mutație a virusului Ebola

Evoluția recentă a îmbolnăvirilor a depășit estimările inițiale ale specialiștilor, iar ritmul de transmitere este unul alarmant. „Nivelul de severitate al acestei epidemii Bundibugyo este fără precedent'', a spus Jean Kaseya, director general al Africa CDC, în conferinţa de presă săptămânală de joi. Organizaţia urmează „să demareze unele studii pentru a înţelege dacă a existat o mutaţie”, a adăugat el.

Mii de cazuri confirmed și un bilanț îngrijorător

Evaluările actuale ale experților indică un număr extrem de ridicat de persoane afectate, depășind pragurile epidemiilor anterioare. Autorităţile sanitare trebuie să pornească acum de la premisa că există 4.000 de cazuri, a spus Kaseya, precizând că bilanţul actual de peste 3.900 de cazuri confirmate este din ziua anterioară.

Dimensiunea crizei depășește focarele istorice

Comparativ cu perioadele critice din trecut, datele statistice actuale indică o rată de infectare și de mortalitate mult mai mare.

Cifra este de peste opt ori mai mare decât în acelaşi interval din timpul epidemiei de Ebola în Africa Occidentală din 2014, cea mai severă de pe continent până la această oră. Bilanţul deceselor în această perioadă este de şase ori mai ridicat, a spus Kaseya.

Ebola

Ebola / sursa foto: captură video

Transmiterea bolii și absența unui vaccin aprobat

Ebola rămâne o afecțiune extrem de periculoasă, caracterizată prin transmiterea directă prin contact fizic sau prin intermediul fluidelor corporale.

Situația din Republica Democrată Congo este complicată de faptul că focarul este cauzat de varianta Bundibugyo. Pentru această tulpină nu există până în prezent un vaccin aprobat oficial, însă cercetătorii derulează deja un studiu clinic pentru a testa un nou ser imunizant.

Istoricul celor mai grave epidemii de Ebola

Răspândirea actuală amintește de cele mai negre perioade din istoria recentă a continentului african. În 2014 şi 2015, peste 11.000 de persoane au murit într-o epidemie de Ebola din Africa Occidentală. Circa 2.300 de persoane şi-au pierdut viaţa în a doua cea mai gravă epidemie înregistrată vreodată, care a avut loc în perioada 2018-2020 în estul Congo.

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