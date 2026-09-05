Incendiu devastator la o nuntă. Cel puțin 22 de oameni au murit

Cel puțin 22 de oameni au murit într-un incendiu izbucnit în timpul unei petreceri de nuntă în Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo. Focul a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o clădire din cartierul Lingwala, și a continuat până în dimineața zilei de sâmbătă. Mai multe persoane au fost rănite.

Flăcările au cuprins clădirea din Lingwala, în nordul Kinshasei, în timp ce în interior se desfășura o petrecere de nuntă. Încercările participanților de a ieși din clădire au fost îngreunate de holurile înguste, potrivit The Independent.

Martorii au transportat victimele până la marginea drumului, unele dintre acestea fiind în viață, iar altele decedate. Participanții au încercat să îi ajute pe cei rămași în interior și pe cei răniți.

Primarul cartierului Lingwala, Norbert Mushinga, a anunțat un bilanț provizoriu de cel puțin 22 de morți și a avertizat că numărul victimelor ar putea crește. Autoritățile nu au comunicat încă un bilanț definitiv al răniților.

Vicepremierul și ministrul de Interne al Republicii Democrate Congo, Jacquemin Shabani, s-a deplasat sâmbătă dimineață la locul incendiului și a descris tragedia drept un eveniment grav. Cauza izbucnirii focului nu era cunoscută la momentul raportării.

Incendiile de amploare reprezintă o problemă recurentă în zonele dens populate ale Kinshasei. Autoritățile și presa locală au semnalat în repetate rânduri dificultățile întâmpinate de serviciile de intervenție în zonele cu infrastructură urbană aglomerată.

Sezonul uscat favorizează, de asemenea, izbucnirea și propagarea incendiilor, în condițiile în care accesul echipelor de intervenție poate fi dificil în unele cartiere.

Incendiul are loc într-un moment în care Republica Democrată Congo se confruntă cu o epidemie severă de Ebola. Potrivit celor mai recente date publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, autoritățile congoleze raportaseră, până la 2 septembrie, 6.342 de cazuri confirmate și 3.072 de decese.

Epidemia este provocată de virusul Ebola de tip Bundibugyo, pentru care nu există în prezent un vaccin sau un tratament specific autorizat. Organizația Mondială a Sănătății a precizat că focarul, confirmat în mai 2026, se desfășoară într-un context dificil, marcat de criza umanitară, insecuritate și mobilitate ridicată a populației.

Epidemia s-a extins în șase provincii ale țării. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că existența unor lanțuri de transmitere care nu au fost încă identificate face dificilă controlarea focarului.

Situația este complicată și de condițiile în care lucrează personalul medical. Peste 40 de angajați din domeniul sănătății au murit în timpul intervenției împotriva epidemiei, potrivit informațiilor prezentate de ONU, iar unele centre de tratament și ambulanțe au fost atacate.

Personalul implicat în răspunsul la epidemie a organizat, de asemenea, proteste pentru plata drepturilor salariale restante. În iulie, angajați ai unor centre de tratament Ebola au protestat în nord-estul Republicii Democrate Congo, reclamând că nu primiseră toate sumele datorate.

Organizația Mondială a Sănătății a cerut intensificarea măsurilor de răspuns, în condițiile în care epidemia continuă să se extindă.