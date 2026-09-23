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Circulație oprită la Băile Herculane din cauza unui incendiu. Restricții și pe A3

Circulație oprită la Băile Herculane din cauza unui incendiu. Restricții și pe A3trafic aglomerat / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Circulația rutieră este oprită miercuri dimineață pe DN 67D, în zona localității Băile Herculane, județul Caraș-Severin, după izbucnirea unui incendiu în fondul forestier și pe versanții din apropierea drumului. Centrul Infotrafic a anunțat că măsura a fost luată din cauza riscului ca arborii sau pietrele să ajungă pe carosabil și să pună în pericol participanții la trafic.

Circulație oprită la Băile Herculane din cauza unui incendiu

Traficul a fost închis pe DN 67D în zona Băile Herculane, în timp ce incendiul se manifestă în apropierea șoselei.

Decizia de oprire a circulației a fost luată din motive de siguranță, în condițiile în care există posibilitatea ca arbori sau pietre desprinse de pe versanți să ajungă pe partea carosabilă.

Autoritățile urmăresc evoluția situației, iar circulația va putea fi reluată după ce zona va putea fi tranzitată în condiții de siguranță.

pompieri

Pompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ

Restricții pe A3, în județul Sălaj

Probleme de trafic sunt și pe autostrada A3, unde circulația este închisă pe ambele sensuri, în județul Sălaj, până la sfârșitul anului.

Restricția se aplică pe tronsonul cuprins între kilometrul 66+500, în zona nodului rutier Nușfalău, și kilometrul 79+854, în zona Suplacu de Barcău.

Potrivit Centrului Infotrafic, închiderea circulației este necesară pentru efectuarea unor lucrări de proiectare și execuție destinate finalizării autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea.

Pe durata lucrărilor, tronsonul respectiv rămâne închis traficului rutier în ambele direcții.

Pod avariat pe DN 12A, în județul Bacău

Circulația este oprită și pe DN 12A, pe relația Comănești – Făget, în zona localității Ciobănuș, județul Bacău.

Traficul a fost închis după ce structura podului peste râul Trotuș a fost avariată de un ansamblu rutier.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

Astfel, miercuri dimineață sunt în vigoare restricții de circulație în mai multe zone din țară, fie din cauza unor situații care pot afecta siguranța traficului, fie ca urmare a unor lucrări în desfășurare.

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