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Incendiu la un azil din Sighișoara. 39 de persoane evacuate

Incendiu la un azil din Sighișoara. 39 de persoane evacuatePompier. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu a izbucnit duminică la un centru cu destinație socială și de îngrijire a persoanelor vârstnice (azil) din municipiul Sighișoara, potrivit ISU Mureș.

În azil se aflau 40 de persoane

În momentul izbucnirii focului, în imobil se aflau 40 de persoane. 39 dintre acestea au fost evacuate, iar una a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiului izbucnit la clădirea situată pe strada Justiției. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje pentru gestionarea situației și evacuarea persoanelor aflate în interior.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, autoritățile au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

Nu există victime

Evacuarea persoanelor din centrul social s-a desfășurat în condiții de siguranță. Dintre cele 40 de persoane aflate în clădire în momentul izbucnirii incendiului, 36 au reușit să iasă singure, fără să fie nevoie de intervenția echipelor de salvare.

sursa: Facebook

Alte trei persoane au fost scoase din imobil de către pompieri. O a patra persoană, care era conștientă, a avut nevoie de evaluare și asistență medicală la fața locului. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat existența altor victime în urma incendiului.

Nu se știe de la ce a pornit incendiul de la azil

Pompierii au reușit să lichideze incendiul, însă intervenția a continuat și după stingerea flăcărilor. Salvatorii au acționat pentru ventilarea încăperilor și evacuarea fumului acumulat în interiorul clădirii.

Incendiul este lichidat. În continuare, pompierii acționează pentru ventilarea încăperilor și înlăturarea fumului”, au transmis reprezentanții autorităților.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind cauza izbucnirii incendiului sau despre eventualele pagube produse clădirii. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

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