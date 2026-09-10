Un incendiu de vegetație a izbucnit joi, 10 septembrie, în apropierea localității Greci, din județul Tulcea. Flăcările s-au extins către o zonă împădurită, iar vântul puternic a favorizat propagarea acestora spre locuințe și adăposturi pentru animale.

Incendiul a izbucnit la vegetația uscată aflată în apropierea localității Greci. Situația a devenit dificilă după ce flăcările au înaintat către pădure și au ajuns în apropierea unor gospodării.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, existând pericol de propagare către saivanele de animale și locuințele din apropiere”, a transmis ISU Tulcea.

Vântul a contribuit la răspândirea rapidă a focului, crescând riscul ca acesta să ajungă la alte suprafețe de vegetație și la proprietățile din zonă.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere și o cisternă.

La intervenție participă pompieri de la Secția de Pompieri Măcin și Detașamentul de Pompieri Tulcea, care acționează pentru împiedicarea extinderii focului. Echipajele de intervenție au reușit să limiteze extinderea incendiului, însă operațiunile de stingere continuă.

Pompierii lucrează pentru lichidarea completă a focarelor și pentru eliminarea riscului ca flăcările să se extindă din nou către pădure, locuințe sau zonele în care sunt adăpostite animale.

Miercuri seara, un incendiu de vegetație uscată a izbucnit pe strada Banul Stepan din municipiul Craiova. Focul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, unde au fost cuprinse de flăcări vegetație uscată, stuf și resturi menajere.

La locul incendiului au fost trimiși pompierii din cadrul Detașamentului 1 Craiova. Inițial, intervenția a fost asigurată de un echipaj cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Ulterior, după discuția cu persoana care a sunat la numărul de urgență, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă o autospecială.

„Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Craiova intervin, în această seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Banul Stepan din municipiul Craiova. La faţa locului a fost trimis un echipaj cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS). Ulterior, în urma discuţiei purtate cu apelantul, s-a decis suplimentarea forţelor de intervenţie cu încă o autospecială. La sosirea primului echipaj, incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 mp, fiind cuprinse de flăcări vegetaţie uscată, stuf şi resturi menajere. Există posibilităţi de propagare la locuinţele din apropiere”, a transmis ISU Dolj.

Suprafața afectată este situată în apropierea unor locuințe, iar pompierii trebuie să împiedice extinderea focului către proprietățile din zonă.

Echipajele intervenite acționează pentru localizarea și stingerea incendiului, în condițiile în care materialele uscate pot favoriza propagarea rapidă a flăcărilor.

O altă autospecială a fost trimisă la intervenție

Pentru sprijinirea pompierilor aflați deja la fața locului, o altă autospecială de stingere a fost mobilizată.

Intervenția continuă pentru lichidarea incendiului și eliminarea pericolului de extindere către locuințele din apropiere.