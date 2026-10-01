Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a dat publicității cel mai recent bilanț privind cazurile de infecție cu virusul West Nile înregistrate pe teritoriul țării noastre. Potrivit datelor oficiale centralizate din luna iunie și până la finalul lunii septembrie, 117 persoane au contractat această afecțiune. Din totalul îmbolnăvirilor raportate de autorități, 107 reprezintă cazuri confirmate prin analize de laborator, 12 sunt considerate cazuri probabile, iar șapte persoane în vârstă și-au pierdut viața din cauza complicațiilor provocate de virus.

Statisticile medicale arată că persoanele în vârstă reprezintă categoria cea mai vulnerabilă în fața acestei infecții. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate la grupa de vârstă 60-69 de ani, unde au fost înregistrate 32 de cazuri. De asemenea, 26 dintre pacienți sunt pensionari cu vârste cuprinse între 70 și 79 de ani, iar alți 14 bolnavi au depășit vârsta de 80 de ani.

Nici persoanele tinere sau adulții nu au fost complet feriți de înțepăturile țânțarilor purtători. În perioada analizată, opt adulți cu vârste între 40 și 49 de ani și alți șapte pacienți din grupa 30-39 de ani au contractat virusul. De asemenea, au fost înregistrate îmbolnăviri și în rândul tinerilor: șapte cazuri la categoria de vârstă 20-29 de ani și un caz la un tânăr de sub 19 ani.

Transmiterea virusului West Nile se realizează exclusiv prin înțepătura țânțarilor infectați. În prezent, nu există un vaccin disponibil și nici un tratament antiviral specific pentru această afecțiune. Din acest motiv, intervenția medicală se concentrează pe ameliorarea simptomelor, iar cazurile severe necesită spitalizare imediată.

Tabloul clinic include stări febrile, dureri de cap severe, dureri musculare, senzație de greață și stări profunde de oboseală. În situații rare, infecția poate evolua spre complicații neurologice grave, cum ar fi meningita, encefalita sau paralizia, putând deveni fatală în lipsa îngrijirilor corespunzătoare. Cu toate acestea, statisticile arată că între 70% și 80% dintre persoanele infectate nu dezvoltă niciun fel de simptom.

În ceea ce privește distribuția pe medii de rezidență și gen, 73 de pacienți provin din mediul urban și 44 din mediul rural. Printre cei afectați se numără 67 de bărbați și 50 de femei.

Capitala înregistrează cele mai multe îmbolnăviri din țară, cu un total de 24 de cazuri confirmate. Bucureștiul este urmat îndeaproape de județul Ilfov, unde au fost raportate 22 de îmbolnăviri, iar pe locul al treilea se situează județul Giurgiu, cu 11 pacienți.

Alte județe afectate sunt Ialomița și Călărași, cu câte șapte cazuri fiecare, Brăila cu cinci cazuri și Teleorman cu patru bolnavi. Câte trei îmbolnăviri s-au înregistrat în Galați, Prahova și Olt, iar în Cluj, Constanța, Argeș, Iași și Suceava au fost identificate câte două cazuri. Cazuri izolate, respectiv câte un singur bolnav, au fost raportate în județele Bihor, Dâmbovița, Botoșani, Buzău, Mureș, Satu Mare, Dolj, Harghita, Vaslui și Vrancea.

Pentru a reduce riscul de infectare, Institutul Național de Sănătate Publică transmite o serie de recomandări clare pentru populație. Oamenii sunt sfătuiți să poarte îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, mai ales în orele serii, și să folosească substanțe insectifuge pe pielea expusă.

Totodată, este recomandată montarea plaselor de protecție la ferestrele locuințelor, îndepărtarea recipientelor cu apă stagnantă din curți sau balcoane și gestionarea corespunzătoare a gunoiului menajer pentru a preveni înmulțirea țânțarilor.