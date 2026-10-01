Vremea

Prognoza meteo, 1 octombrie. Vremea se răcește accentuat: Temperaturi negative, brumă și rafale de vânt în mai multe regiuni

Prognoza meteo, 1 octombrie. Vremea se răcește accentuat: Temperaturi negative, brumă și rafale de vânt în mai multe regiuniVremea. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 1 octombrie. Vremea va fi predominant frumoasă la nivel național, însă valorile termice vor scădea considerabil în timpul nopții și al dimineții. Cerul se va menține variabil în regiunile estice, sudice și centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin. În zona litoralului vor fi posibile ploi slabe izolate, cu cantități reduse de apă, de doar 1…2 l/mp.

Prognoza meteo, 1 octombrie. Vremea se răcește accentuat: Temperaturi negative, brumă și rafale de vânt în mai multe regiuni

Vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură. Pe parcursul zilei, rafale de 40…50 km/h se vor înregistra și în restul Dobrogei, în sudul Moldovei și în jumătatea estică a Munteniei.

Tabloul termic arată că „temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral”. Izolat, dimineața și noaptea, în special în zonele depresionare, se va semnala ceață și se va forma brumă.

Vremea

Vremea. Sursă foto: Unsplash

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, vremea se menține frumoasă, dar va fi rece la începutul și la sfârșitul zilei. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul întregului interval. Vântul va sufla slab și moderat, având unele intensificări pe timpul zilei, când viteza la rafală va atinge 35…40 km/h. Maxima termică va urca până la 21…22 de grade, în timp ce minima va coborî spre 6…9 grade.

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Regimul termic se va menține la fel de coborât în orele dimineții și ale nopții, deși vremea rămâne în general frumoasă. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi condiții de ploi slabe în extremitatea de sud-est, unde se pot acumula cantități de apă sub 1 l/mp. Vântul va continua să prezinte intensificări temporare în Dobrogea, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei, cu viteze de 40…50 km/h.

Meteorologii precizează că „temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele se vor încadra între -4 grade în estul Transilvaniei și 13 grade pe litoral. De asemenea, pe arii restrânse se vor forma din nou ceață și brumă în timpul dimineților și al nopților.

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