Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat joi, 22 octombrie, pentru Bloomberg Television și Bloomberg Radio, că Rusia pare să urmărească extinderea tensiunilor militare către alte state europene, în loc să se concentreze pe încheierea războiului din Ucraina.

Șeful statului a subliniat că România și aliații săi din NATO trebuie să își păstreze calmul, dar să își îmbunătățească pregătirea pentru a răspunde provocărilor de securitate.

Declarațiile vin în contextul incidentelor cu drone, al riscurilor de atacuri cibernetice și al campaniilor de dezinformare atribuite Moscovei de autoritățile europene. Nicușor Dan consideră că statele membre NATO trebuie să își consolideze capacitatea de reacție fără să contribuie la o escaladare a conflictului.

În interviul acordat presei americane, președintele României a afirmat că Rusia încearcă să provoace statele europene și să extindă tensiunile dincolo de teritoriul Ucrainei.

„Rușii încearcă să escaladeze situația, să provoace toate țările europene”, a declarat Nicușor Dan, potrivit relatării News.ro.

Șeful statului a insistat asupra necesității unei reacții prudente, dar ferme din partea aliaților. „Nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare”, a subliniat președintele.

Potrivit acestuia, statele membre NATO au înțeles că trebuie să fie mai bine pregătite pentru a răspunde provocărilor de securitate, menținând în același timp calmul și evitând amplificarea tensiunilor.

Nicușor Dan a explicat că România și celelalte state europene trebuie să gestioneze simultan două obiective: reducerea tensiunilor și pregătirea pentru eventuale incidente de securitate.

Printre riscurile menționate se numără incursiunile dronelor, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare. Aceste forme de presiune fac parte din categoria amenințărilor hibride, care pot afecta securitatea unui stat fără să presupună neapărat declanșarea unui conflict militar convențional pe teritoriul său.

În ceea ce privește dronele care pătrund pe teritoriul României sau în apele sale teritoriale, președintele a declarat: „Vrem să ne păstrăm calmul și să doborâm dronele care pătrund pe teritoriul nostru și în apele noastre teritoriale”.

Declarația evidențiază importanța capacităților de supraveghere și apărare antiaeriană, în special în contextul apropierii României de zona de conflict din Ucraina și al riscurilor de securitate din regiunea Mării Negre.

Deși Nicușor Dan și-a exprimat speranța că președintele american Donald Trump va reuși să medieze un acord între Rusia și Ucraina, el a apreciat că Moscova nu pare pregătită, în prezent, pentru o înțelegere care să pună capăt războiului.

Statele Unite au susținut inițiative diplomatice pentru oprirea conflictului, însă obținerea unui acord rămâne dificilă, în condițiile în care cele două părți au obiective și poziții diferite.

Președintele României a făcut astfel distincția între speranța unei soluții negociate și evaluarea sa privind disponibilitatea actuală a Rusiei de a participa la un asemenea proces.

În paralel, statele europene încearcă să mențină presiunea diplomatică și să își adapteze măsurile de securitate la evoluțiile războiului.

În această săptămână, Nicușor Dan a acordat mai multe interviuri unor instituții media americane, în cadrul cărora a abordat securitatea regională, relația transatlantică și rolul prezenței militare americane în România.

Președintele a publicat, de asemenea, un editorial în publicația conservatoare The Daily Signal, în care a argumentat că o consolidare a prezenței trupelor americane în România ar putea aduce beneficii și Statelor Unite.

Aceste demersuri fac parte din eforturile de a menține securitatea României pe agenda discuțiilor cu partenerii americani și de a sublinia importanța cooperării în cadrul NATO.

Mesajul transmis de Nicușor Dan combină apelul la evitarea escaladării cu necesitatea consolidării capacităților de apărare.

Pentru România, aflată la granița NATO cu Ucraina, gestionarea incidentelor din regiunea Mării Negre și protejarea infrastructurii împotriva amenințărilor hibride rămân teme importante de securitate.