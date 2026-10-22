Politica

Ședință CSAT pe fondul tensiunilor din Marea Neagră. Ce măsuri urmează să fie analizate

Ședință CSAT pe fondul tensiunilor din Marea Neagră. Ce măsuri urmează să fie analizateNicusor Dan CSAT. Sursa foto: Administrația Prezidențială
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan convoacă joi, 22 octombrie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în care membrii Consiliului urmează să analizeze implicațiile de securitate ale incidentelor recente din Marea Neagră. Pe agenda reuniunii se află și evaluarea măsurilor necesare pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința începe la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Participanții vor aborda și alte subiecte de actualitate din domeniul securității naționale.

CSAT analizează riscurile de securitate din Marea Neagră

Reuniunea are loc pe fondul incidentelor recente provocate de drone în regiunea Mării Negre, inclusiv al celor care au vizat nave comerciale. Autoritățile urmăresc să evalueze riscurile generate de aceste evenimente și măsurile prin care România își poate consolida capacitatea de protecție și supraveghere a zonei maritime.

Tema securității la Marea Neagră a fost discutată și la nivelul NATO. Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că membrii Consiliului Nord-Atlantic s-au reunit pentru a evalua cele mai recente evoluții din regiune.

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„România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune”, a spus preşedintele, menţionând că o concluzie clară a şedinţei este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit.

Marea Neagră

Marea Neagră. Sursa foto: Facebook/ARSVOM

România solicită sprijin suplimentar din partea NATO

Securitatea din regiunea Mării Negre a fost discutată și săptămâna trecută, la Bruxelles, unde Nicușor Dan și premierul bulgar Rumen Radev s-au întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marja Consiliului European.

Discuțiile au vizat incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au afectat nave din zona Mării Negre. Evenimentele ridică îngrijorări privind evoluția situației de securitate din regiune.

Incidentele cu drone din Marea Neagră ajung pe agenda CSAT

Totodată, NATO urmează să desfășoare resurse suplimentare în Marea Neagră, după o serie de atacuri cu drone asupra navelor comerciale. Anunțul a fost făcut marți de o purtătoare de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice.

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