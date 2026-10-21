Politica

Marea Neagră, subiect fierbinte între București și Sofia. Decizia luată de premierii României și Bulgariei

Marea Neagră, subiect fierbinte între București și Sofia. Decizia luată de premierii României și BulgarieiMine în Marea Neagră Sursă: EVZ
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Din cuprinsul articolului

Executivul de la București intensifică dialogul diplomatic cu vecinii din sud pe teme critice privind securitatea regională. Premierul Luca Niculescu a purtat miercuri o convorbire telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, axată pe găsirea unor soluții comune în fața provocărilor actuale. Cele două state își propun să strângă colaborarea în cadrul Parteneriatului strategic, punând un accent deosebit pe siguranța căilor de navigație și pe proiectele de conectivitate din zona Mării Negre.

Marea Neagră, subiect fierbinte între București și Sofia. Decizia luată de premierii României și Bulgariei

Mesajul transmis de șeful Guvernului român subliniază necesitatea unei acțiuni comune la nivel regional pentru menținerea stabilității maritime. În cadrul discuțiilor, a fost evidențiată importanța implicării altor parteneri cheie din zonă pentru protejarea rutelor comerciale și maritime.

”Trebuie să colaborăm între noi şi cu Turcia pentru a asigura securitatea navigaţiei în Marea Neagră”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Inițiativa României în cadrul Alianței Nord-Atlantice

Discuția dintre cei doi oficiali a atins și ultimele demersuri diplomatice inițiate de România pentru aducerea pe agenda internațională a riscurilor din regiune. Premierul a arătat că eforturile de conștientizare la nivelul aliaților sunt esențiale în contextul actual de securitate.

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”Am discutat despre modalităţi de a consolida coordonarea strânsă dintre noi, în cadrul Parteneriatului nostru strategic, pentru a face faţă provocărilor actuale în materie de securitate şi conectivitate din regiunea Mării Negre. Am salutat recenta iniţiativă a preşedintelui român Nicuşor Dan de a atrage atenţia aliaţilor NATO asupra situaţiei din Marea Neagră, care se deteriorează din ce în ce mai mult”, a transmis Luca Niculescu pe platforma X.

Luca Niculescu

Luca Niculescu. Sursa foto: INQUAM

Întâlnire oficială stabilită pentru viitorul apropiat

Convorbirea dintre cei doi prim-miniștri deschide calea unei serii de întrevederi bilaterale menite să concretizeze proiectele comune. Atât partea română, cât și cea bulgară au convenit că un dialog constant este crucial pentru gestionarea crizelor din regiune.

Luca Niculescu a anunțat că a stabilit împreună cu omologul său bulgar o întrevedere directă în perioada următoare, pentru a continua coordonarea pe proiectele strategice dintre cele două țări.

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