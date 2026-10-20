Președintele Nicușor Dan urmează să convoace joi, 22 octombrie 2026, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Reuniunea ar urma să fie prima la care participă reprezentanți ai noului Guvern condus de Luca Niculescu, iar pe agenda discuțiilor se află riscurile de securitate din regiune și protejarea navigației comerciale.

Convocarea are loc după mai multe incidente maritime, inclusiv atacuri soldate cu scufundarea unor nave și dispariția unor membri ai echipajelor. Evoluțiile din apropierea coastelor României și Bulgariei au intensificat preocupările privind siguranța rutelor comerciale, infrastructura regională și capacitatea statelor din zonă de a răspunde amenințărilor reprezentate de drone.

Potrivit informațiilor publicate de Mediafax pe 20 octombrie, la reuniune ar urma să participe premierul Luca Niculescu și mai mulți membri ai noului Executiv, între care Marian Neacșu, propus pentru Ministerul Afacerilor Interne, Radu Ștefan Oprea, propus pentru Ministerul Apărării Naționale, și Radu Marinescu, propus pentru Ministerul Justiției.

Pe lista persoanelor menționate în materialul sursă se află și Sebastian-Dănuț Neculăescu, propus pentru conducerea Ministerului Afacerilor Externe.

Componența Consiliului include conducerea statului și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, securității naționale și politicii externe. Participarea noilor titulari ai portofoliilor relevante ar permite abordarea situației din Marea Neagră în cadrul mecanismului instituțional de coordonare a deciziilor de securitate.

Convocarea CSAT vine într-un moment în care România și Bulgaria își intensifică dialogul privind securitatea maritimă. Potrivit informațiilor prezentate de Mediafax, Nicușor Dan a discutat telefonic cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, despre atacurile cu drone asupra navelor comerciale și despre incidentele care afectează navigația în regiune.

Discuțiile vizează inclusiv cooperarea pentru identificarea unor măsuri de contracarare a dronelor, în cadrul Uniunii Europene și NATO. Obiectivul este reducerea riscurilor pentru transportul maritim și protejarea infrastructurii de importanță strategică.

Securitatea Mării Negre are implicații directe pentru România, atât prin apropierea de zona de conflict din Ucraina, cât și prin importanța rutelor comerciale care deservesc portul Constanța și conexiunile maritime și fluviale ale regiunii.

În paralel, Bulgaria a exprimat interesul pentru cooperarea cu România și Turcia în vederea instituirii unui mecanism de monitorizare a atacurilor asupra navelor comerciale. O astfel de inițiativă ar putea contribui la schimbul de informații și la o evaluare mai rapidă a incidentelor, în funcție de forma și atribuțiile mecanismului care ar urma să fie convenit.

Incidentele recente din Marea Neagră au ridicat nivelul de îngrijorare privind siguranța echipajelor și a transportului comercial. Conform materialului publicat de Mediafax, o navă cargo sub pavilion ucrainean a fost avariată și s-a scufundat în urma unui atac produs în săptămâna precedentă. Cinci marinari au fost salvați, în timp ce alți 11 au fost dați dispăruți.

Într-un incident anterior, o navă cargo turcească s-a scufundat, iar o altă ambarcațiune a fost avariată. Potrivit aceleiași surse, două persoane din echipaj au murit.

În ceea ce privește responsabilitatea pentru atacuri, articolul Mediafax relatează că premierul bulgar Rumen Radev a declarat că nu există, la acel moment, dovezi clare și solide care să stabilească cine se află în spatele incidentelor. Acesta a apreciat însă că indiciile disponibile ar conduce către Federația Rusă.

Atribuirea responsabilității pentru fiecare atac rămâne esențială pentru evaluarea amenințărilor și pentru stabilirea unor măsuri de răspuns adecvate.

Ședința programată pentru 22 octombrie are loc într-un context în care autoritățile române trebuie să evalueze riscurile generate de deteriorarea securității maritime din regiune.

Printre aspectele relevante se numără protecția rutelor comerciale, coordonarea cu aliații și capacitatea instituțiilor de a reacționa la incidente care pot afecta teritoriul sau interesele României.

Reuniunea va oferi cadrul instituțional pentru analizarea situației de securitate, însă măsurile concrete care ar putea fi adoptate trebuie confirmate prin comunicările oficiale ulterioare.