România și Armenia au semnat Parteneriatul Strategic. Președintele Nicușor Dan și premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, au semnat marți, 24 noiembrie, la București, declarația comună privind Parteneriatul Strategic dintre cele două țări. Aflat într-o vizită oficială în România, șeful Guvernului de la Erevan a declarat că discuțiile au vizat extinderea relațiilor comerciale, atragerea investițiilor și cooperarea în mai multe sectoare economice. Premierul armean a solicitat, de asemenea, sprijinul României pentru apropierea țării sale de Uniunea Europeană.

În urma întrevederii cu președintele Nicușor Dan, Nikol Pashinyan a declarat că semnarea documentului reflectă relațiile de încredere dintre București și Erevan, precum și intenția celor două state de a extinde cooperarea bilaterală.

„Este o onoare pentru mine astăzi să mă aflu în România, într-o vizită oficială. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru primirea călduroasă. Am avut o întâlnire astăzi cu președintele României într-o atmosferă de prietenie. Armenia apreciază foarte mult relațiile cu România, bazate pe încredere reciprocă, precum și aprofundarea a acestor relații, o dovadă în acest sens, fiind declarația comună privind parteneriatul strategic dintre Republica Armenia și România, pe care tocmai l-am semnat”, a declarat Nikol Pashinyan.

Componenta economică a relațiilor dintre cele două țări a ocupat un loc important pe agenda discuțiilor de la București. Printre subiectele abordate s-au numărat organizarea unor conferințe de afaceri, încurajarea investițiilor și reluarea activității Comisiei mixte de cooperare economică și tehnico-științifică.

Premierul armean a identificat mai multe domenii în care România și Armenia ar putea dezvolta proiecte comune, printre care energia regenerabilă, industria alimentară, sectorul farmaceutic și turismul.

Totodată, Nikol Pashinyan a vorbit despre importanța infrastructurii portuare românești pentru accesul producătorilor armeni pe piețele din Uniunea Europeană.

„Am discutat în detaliu relațiile bilaterale, componenta economică și am subliniat importanța promovării comerțului și investițiilor. Am subliniat importanța conferințelor în domeniul afacerilor și am discutat despre reluarea Comisiei mixte de cooperare economică și tehnico-științifică dintre România și Armenia. Vedem perspective pozitive de cooperare în domeniul energiei regenerabile, industria alimentară, farmaceutică, turism și pentru implementarea de proiecte practice în acest sens. În ultimele luni, când Armenia a căutat acces la piețe tradiționale, căutăm nu doar oportunități noi, dar România, prin porturile sale, devine o poartă de acces către Uniunea Europeană”, a mai spus premierul armean.

Nikol Pashinyan a abordat și perspectiva apropierii Armeniei de Uniunea Europeană, afirmând că România reprezintă un partener important pentru autoritățile de la Erevan, atât în relațiile bilaterale, cât și în cadrul cooperării internaționale.

Șeful Guvernului armean și-a exprimat speranța că Bucureștiul va continua să ofere sprijin politic Armeniei în demersurile sale de apropiere de blocul comunitar.

„România este un partener important pentru Armenia din punct de vedere bilateral, dar și multilateral, înclusiv, din punct de vedere al parteneriatului dintre Armenia și Uniunea Europeană și cooperarea cu aceasta. Sperăm să ne putem baza pe sprijinul politic de neclintit pe calea Armeniei către familia europeană”, a declarat premierul Pashinyan.