Noul raport al Institutului Jacques Delors, prezentat de Enrico Letta, “Assessing Romania's Competitiveness 2027-2035", pornește de la un paradox.

În 25 de ani, PIB-ul pe locuitor al României a crescut de la aproximativ 26% la 78% din media UE. Totuși, în 2026 am coborât pe locul 61 din 70 în clasamentul IMD, penultimii din UE.

Modelul bazat pe costuri mici s-a epuizat, iar fundațiile creșterii au rămas fragile.

Una dintre concluziile-cheie: sistemul financiar trebuie să devină un motor de creștere, nu doar un factor de stabilitate.

Cifrele arată unde suntem:

- Intermedierea financiară e cea mai scăzută din UE: datoria privată e sub 40% din PIB, față de 120% media UE;

- Capitalul de risc reprezintă 0,008% din PIB, față de 0,06% în UE. Practic, nu există;

- 80% dintre români au cont bancar, față de 97% media UE;

- O treime dintre firme au capitaluri proprii sub pragul legal, deci nu pot lua credit.

Pașii relevanți pentru piețele supravegheate de ASF:

- Economiile trebuie mobilizate spre investiții. Fondurile de pensii private pot deja investi în private equity și venture capital, dar investițiile efective rămân sub plafoanele legale, așa că arhitectura instituțiilor fiscale trebuie revăzută ca utilitate publică. Programul guvernamental RoBOOST e un pas în direcția bună și operaționalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) poate contribui esențial la o mai bună mobilizare a capitalului;

- Conturi de investiții de retail cu avantaje fiscale, după modelul Italiei, Germaniei sau Austriei;

- Mai multă lichiditate la bursă: listarea pachetelor din companiile de stat și un free-float mai mare la cele deja listate. Ținta propusă e o capitalizare de 22,5% din PIB în 2030 și 27,5% în 2035;

- O piață reală a obligațiunilor corporative, cu emisiune simplificată, acces mai ușor la rating și mai mulți investitori instituționali;

- Educație financiară pentru cetățeni și IMM-uri, nu doar ca acțiune de comunicare, ci ca o condiție ca firmele să poată fi finanțate;

- Implementarea Uniunii Economiilor și Investițiilor (SIU) până în 2030.

Pe plan macroeconomic:

- Consolidarea fiscală trebuie făcută fără să se taie investițiile publice. Păstrarea ratingului „investment grade” e esențială, pentru că fondurile de pensii, asigurătorii și băncile nu pot deține în multe cazuri titluri sub acest prag;

- O țintă clară pentru euro: ERM II în 2032 și aderarea în 2035;

- Mai mult capital pentru BID și un fond de fonduri național pentru venture capital;

- Previzibilitate legislativă. Este, probabil, cea mai ieftină reformă și cea mai des cerută de investitori.

Concluzia raportului este că viitorul nu e predeterminat: între „platou” și „transformare” diferența o fac alegerile politice și o coaliție pro-reformă care să gândească dincolo de ciclul electoral. Pentru piața de capital, mesajul e clar: avem economiile și instrumentele, acum trebuie să le punem în mișcare.

Raportul este disponibil aici - https://shorturl.at/r99q9