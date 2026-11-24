Datoria publică, lipsa transparenței privind împrumuturile statului și declinul unor sectoare economice au fost printre temele abordate de Viorica Dăncilă în podcastul „Contrapunct”, realizat de Mirel Curea și difuzat pe canalul Hai România. Fostul prim-ministru criticat modul în care au fost gestionate finanțele publice după plecarea sa de la Palatul Victoria și a cerut explicații privind destinația sumelor împrumutate de România în ultimii ani.

Discuția a pornit de la întrebarea jurnalistului Mirel Curea despre împrumuturile contractate de stat și despre lipsa unor explicații publice privind utilizarea banilor.

„Am întrebat și că am întrebat eu ca jurnalist, nu contează, deci ar trebui să conteze, dar au întrebat parlamentari, l-au chemat pe Cîțu în Parlament, să spună ce-i cu banii ăia, unde s-au dus, pe ce au fost cheltuiți. Nu s-au obosit niciodată să răspundă nici jurnaliștilor și nici parlamentarilor”, a afirmat Mirel Curea.

Viorica Dăncilă a comparat nivelul datoriei publice din perioada în care conducea Guvernul cu situația actuală și a susținut că statul trebuie să ofere informații clare despre destinația împrumuturilor.

„Pe 31 octombrie 2019, datoria publică a României pe 30 de ani era 373 de miliarde de lei. Pe 30 de ani. Eu am redus de la 37 la 34%. Acum e 1400 de miliarde. Deci au cheltuit în 7 ani, de 4 ori mai mult decât în 30 de ani. Unde s-au dus acești bani?”, a declarat fosta prim-ministră.

Aceasta a atras atenția că obligațiile financiare ale statului vor fi suportate și de generațiile viitoare.

„Acești bani împrumutați îi plătim noi, îi plătim copiii noștri, iar măcar avem dreptul să știm”, a spus Viorica Dăncilă.

În opinia sa, lipsa unei direcții economice clare și diminuarea capacităților de producție afectează posibilitatea României de a-și achita datoriile.

Un alt subiect abordat în discuție a fost Planul Național de Redresare și Reziliență. Viorica Dăncilă a criticat angajamentele asumate de România în domeniul energetic și a susținut că închiderea unor capacități de producție a amplificat vulnerabilitățile țării.

„Deci acest PNRR… a contribuit, eu n-am spus că e un program de redresare, ci de demolare în marele lui aspect”, a afirmat Dăncilă.

Fosta șefă a Guvernului a pus sub semnul întrebării capacitatea României de a-și asigura necesarul de energie după închiderea unor grupuri pe cărbune.

„Care e reziliența României acum din punct de vedere energetic? Pentru că așa au spus, că e un program de reziliență. Care e reziliența? Că cumpărăm la prețuri extraordinar de mari energia și ne afectează pe toți?”, a declarat aceasta.

La rândul său, Mirel Curea a criticat modul în care a fost elaborat PNRR și a susținut că ministere importante nu ar fi fost implicate suficient în stabilirea angajamentelor.

Viorica Dăncilă a vorbit și despre necesitatea asumării deciziilor care au avut efecte asupra economiei, susținând că lipsa responsabilității politice afectează încrederea cetățenilor.

„Cineva trebuie să își asume și efectiv deciziile greșite sau intenționate pe care le-au luat, trebuie decontate într-un fel”, a afirmat aceasta.

Potrivit acesteia, România are nevoie de o direcție economică predictibilă, de sprijin pentru producția internă și de condiții mai bune pentru mediul de afaceri.