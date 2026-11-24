Cristian Rizea este din nou acuzat în presă că ar folosi atacurile online pentru a obține bani și pentru a exercita presiuni asupra unor oameni de afaceri, politicieni și reprezentanți ai instituțiilor statului. Astfel se confirmă ceea ce am afirmat și demonstrat în ultimele luni, despre rețeaua de șantaj mediatic Maricel Păcuraru-Cristian Rizea. Confirmate de Marian Vanghelie.

Potrivit unui articol publicat de „Atac la persoana” la 16 noiembrie 2026, fostul deputat-infractor și persoane din anturajul său ar fi participat la acțiuni de filaj, denigrare și intimidare. Acuzațiile privind acest presupus mecanism aparțin publicației, care vine cu noi elemente.

De altfel, presa din Republica Moldova a relatat despre hotărâri prin care Rizea a fost obligat să plătească despăgubiri sau să dezmintă afirmații publicate online. Aceste cazuri documentează consecințe judiciare ale unor declarații ale fostului pușcăriaș. Este interesant că autoritățile din România nu reacționează la nenumăratele plângeri penale făcute acestuia pentru instigare la violență și șantaj mediatic.

Mecanismul descris de „Atac la persoana” ar fi avut o miză financiară: persoane cu bani sau cu presupuse vulnerabilități de imagine ar fi devenit ținta unor campanii online, urmate de solicitări de plată pentru oprirea atacurilor.

Fotografii, înregistrări video și informații prezentate într-un context denaturat ar fi fost folosite pentru amplificarea presiunilor. Publicația atribuie unor apropiați ai lui Rizea atât realizarea și distribuirea materialelor, cât și urmărirea persoanelor vizate.

Unul dintre cazurile descrise privește un om de afaceri despre care sursa afirmă că ar fi martor și persoană vătămată în cauze referitoare la familia Rizea. Acesta și apropiații săi ar fi fost supuși unor amenințări și campanii de denigrare.

Relatarea menționează inclusiv incendierea unui autoturism și focuri de armă.

În privința conflictelor cu reprezentanți ai instituțiilor, există și relatări despre hotărâri judecătorești. Anticoruptie.md scria, la 28 martie 2025, că instanța a admis parțial acțiunea fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ion Caracuian. Potrivit publicației, Rizea a fost obligat să achite 20.000 de lei moldovenești pentru prejudiciul moral produs prin distribuirea unor informații calomnioase. Articolul nu precizează că hotărârea ar fi definitivă.

Într-un alt litigiu, Anticoruptie.md relata, la 22 mai 2026, că fostul procuror general adjunct Ruslan Popov a obținut 25.000 de lei moldovenești cu titlu de despăgubiri morale de la Rizea, alături de cheltuieli de judecată de peste 2.000 de lei. Publicația menționa expres că hotărârea putea fi contestată.

Aceste soluții trebuie deosebite de acuzația formulată de „Atac la persoana”, potrivit căreia intervențiile publice ale lui Rizea ar fi urmărit influențarea unor proceduri judiciare. Existența unor obligații de despăgubire nu demonstrează, prin ea însăși, un asemenea scop.

Un alt caz privește declarațiile despre Marinela Bezer și Vladimir Gațcan. Realitatea.md relata, la 15 aprilie 2024, că Judecătoria Chișinău, sediul Centru, l-a obligat pe Rizea să dezmintă informațiile difuzate într-o emisiune online din 4 aprilie 2022 și să prezinte scuze publice.

Potrivit relatării, instanța a stabilit și plata unei sume totale de 11.140 de lei moldovenești. Publicația reproducea textul dezmințirii dispuse de instanță, care caracteriza informațiile drept false și lipsite de suport factual.

În articolul „Atac la persoana”, Eugen Lazăr este prezentat ca participant la realizarea, prelucrarea și distribuirea materialelor foto-video, dar și la supraveghere.

Alexandru Podolean este menționat în legătură cu presupuse activități de urmărire, iar Dorin Sclifos, cu fotografierea și filajul persoanelor vizate.

Publicația îi atribuie avocatului Sergiu Bărbăneagră un rol în planificarea și promovarea unor campanii împotriva conducerii Republicii Moldova.

Încheierea Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 9 aprilie 2026, în dosarul 1cs-57/2026, oferă informații concrete despre procedurile judiciare care îl privesc pe Rizea.

Documentul consemnează că, la 10 decembrie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul privind recunoașterea și executarea unei sentințe penale românești. În încheiere este menționată confiscarea sumei de 300.000 de euro, echivalentul a 5.935.110 lei moldovenești. Avocatul Sergiu Barbăneagră a formulat recurs în interesul lui Rizea.

Existența demersurilor pentru identificarea, indisponibilizarea și confiscarea bunurilor lui Rizea din Republica Moldova este confirmată și de o decizie a Curții Constituționale din 20 noiembrie 2025, care descrie solicitarea autorităților române.

CSJ a respins cererea de strămutare formulată de fostul pușcăriaș. Încheierea confirmă reprezentarea sa de către avocat și existența procedurii judiciare, fără să stabilească implicarea avocatului în șantaj, intimidare sau defăimare.