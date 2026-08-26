Republica Moldova. Strâns la perete cu dovezi, Cristan Rizea continuă să atace, folosind principala sa armă – minciuna. După ce a înjurat licențios și s-a jurat că nu are afaceri în Franța, lucru care i-a fost demonstrat ulterior cu probe din surse deschise franceze, Rizea înjură și se jură din nou că nu are dosare penale în Republica Moldova.

Adevărul pe care îl respinge public fostul deputat PSD este că a lăsat „moștenire” justiției moldovenești cel puțin șapte dosare penale. Un dosar se află pe rol la Judecătoria Chișinău. Iar alte şase se află la etapa urmăririi penale.

EvZ a scris despre două din aceste dosare. Este vorba despre dosarul de spălare de bani care se află în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCCOCS).

Un alt dosar pe numele lui Rizea a fost pornit pentru escrocherie de către Inspectoratul de Poliţie al sectorului Centru din Chişinău. Dosarul a pornit de la plângerea liderului partidului „NOI”, Vladimir Dachi. Politicianul l-a denunţat pe Rizea că l-a indus în eroare şi i-a dat 8.000 de euro sub pretextul unor nevoi familiale urgente și 315.000 de euro destinați cumpărării vilei din strada Cireșilor.

Bani pe care ulterior a refuzat să-i restituie.

În gestiunea instanţelor din Chişinău se mai află zeci de dosare civile. Politicieni, funcţionari publici, oameni de afaceri şi jurnalişti aşteaptă să li se facă dreptate şi să obţină compensaţii morale după ce au fost huiduiţi şi ponegriţi de Rizea în cel mai mârşav mod.

Astfel, extrădarea lui Rizea în primăvara anului 2023 şi Penitenciarul din Jilava pare-se că au fost pentru fostul deputat un colac de salvare.

Dosarul pornit în baza plângerii lui Vladimir Dachi nu este singurul dosar pornit pe numele lui Rize pentru escrocherie. Tot la Inspectoratul de Poliţie din sectorul Centru se mai află pe rol în baza articolului 190/1, escrocherie în proporţii deosebit de mari. Doar că în acest dosar Cristian Rizea nu este singurul învinuit. Acelaşi statut avându-l şi soţia sa, Jozette.

În calitate de parte vătămată figurează omul de afaceri Veaceslav Belescu, pe care Cristian Rizea a reușit să-l păcălească, după ce relația cu Vladimir Dachi s-a stricat.

Veaceslav Belescu a declarat pentru EvZ că l-a cunoscut pe fostul deputat PSD la începutul anului 2022, într-un restaurant din Chișinău. Iar la prima vedere i s-a părut a fi un om de treabă.

M-a invitat la o cafea la el acasă, pe strada Cireşilor. Mi-a vorbit şi despre proiectul său de televiziune. A spus că are nevoie de investiţii. Şi dacă accept să mă asociez, îmi oferă o funcţie importantă şi 25 la sută din acţiuni. Părea foarte convingător, oferta era tentantă şi am acceptat”, ne-a declarat afaceristul.

Belescu susţine că i-a dat iniţial lui Rizea 33.000 de euro. Pentru că lucrurile nu se mişcau din loc, i-a cerut lui Rizea socoteală şi a primit înapoi doar vreo 5000 de euro și asigurări că în curând își va ameliora situația financiară.

Odată m-a sunat să vin urgent la mallul Moldova. Cică să mă servească cu un prânz. L-am refuzat, pentru că tocmai luasem prânzul. Dar Rizea a insistat şi m-am dus. Dar nu era în restaurant. Era în magazinul de electronice. Mi-a arătat că şi-a ales un telefon pentru filmările sale şi că vrea să-l achite în rate. Iar pentru că buletinul de identitate îi era anulat, m-a rugat să perfectez contractul de creditare pe numele meu. Nu a plătit nicio rată. Continuu să achit şi în ziua de azi”, ne-a spus Belescu.

Belescu mai spune că Rizea se angaja să investească și el jumătate de milion de euro. Dar numai după ce-și va vinde „proprietățile din România”. Mai mult, l-ar fi rugat să-l ajute să vândă un hotel din Eforie Sud.

Este vorba de imobilul prin care Rizea a reuşit să deturneze 1.000.000 de euro din fondurile europene, când era director general al Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor. Această sumă era destinată pentru renovarea unui centru de odihnă pentru persoanele cu dizabilități.

La 15 decembrie 2022, Veaceslav Belescu i-a împrumutat lui Rizea 100.000 de euro pentru „procurarea tehnicii pentru televiziune”. Belescu a acceptat să dea banii doar în baza unui contract şi cu o dobândă lunară de 1%.

Contractul de împrumut a fost semnat cu Josette Ane Marie Rizea.

Rambursarea datoriei urma să înceapă peste o lună, lucru care nu s-a întâmplat. După ce Rizea a fost extrădat în România, în aprilie 2023, nevasta sa a plecat la București.

Veaceslav Belescu a plătit un preţ dur pentru denunţul său şi încercarea de a-şi recupera banii. Rizea a iniţiat o campanie de denigrare şi în privinţa fostului partener. Rizea l-a acuzat public pe fostul partener de pedofilie, trafic de droguri, proxenetism, crimă cu premeditare. L-au învinuit chiar şi de omorul interlopului turc la o terasă din Chişinău. Dar şi a doctoriţei de la Brăila.

Slugoii lui Rizea l-au atacat şi pe fiul lui Belescu. Au insinuat că mama sa se distrează cu bărbaţi străini în faţa copilului de 11 ani. Din care cauză acesta are probleme de comportament şi rezultate proaste la învăţătură.

Culmea a fost însă când un trimis plătit de Rizea a sunat la uşa locuinţei familiei Belescu când copilul era singur acasă. Acesta a deschis uşa. Atunci trimisul a filmat adolescentul , îmbrăcat sumar, ca acasă. Apoi le-a postat pe reţele de socializare.

Nu a scăpat de fabrica de zoi nici părinţii pensionari ai lui Veaceslav Belescu. Oamenii lui Rizea au distribuit fotografiile cuplului pe reţele de socializare, numindu-i „o nouă familie de borfaşi”.

Astfel, Rizea s-a ales cu un nou dosar penal, fiind învinuit pe trei capete de acuzare: încălcarea inviolabilităţii vieţii private, ameninţarea cu moartea şi persecuţie sistemică. Dosarul se află în gestiunea Inspectoratului de Poliţie Buiucani.

Pe siteul Rizea TV au fost făcute publice câteva înregistrări video cu scene de amor. Într-un caz, protagonista, o inspectoare de la Fisc, filmată cu camera ascunsă în timp ce făcea sex cu iubitul ei, a depus plângere la Insepectoratul de Poliţie din sectorul Centru. Pe numele lui Rizea fiind pornită dosar penal pentru încălcarea inviolabilităţii vieţii private.

Pentru o infracţiune similară există încă un dosar penal pe numle lui Rizea la Inspectoratul de Poliţie Buiucani. Plângerea a fost depusă de jurnalista de investigaţie din România Emilia Şercan, după ce câteva situri din Republica Moldova a publicat capturi de ecran de pe telefonul jurnalistei.

Cristian Rizea a venit la Chişinău în 2017 pentru a evita executarea pedepsei pentru corupţie. Iar pentru a evita extrădarea, şi-a făcut cetăţenie moldovenească. Găsindu-şi chipurile rădăcinile în Congaz, un sat populat de găgăuzi, unde chipurile s-ar fi născut şi bunica lui.

Cum a reuşit Rizea să-i convingă pe funcţionarii de la Chişinău cu povestea bunicăi din Congaz rămâne o enigmă. Însă faptul că a făcut declaraţii false la dobândirea cetăţeniei moldoveneşti este un fapt împlinit.

Procurorii moldoveni au constatat că, în cadrul proceduri de obținere a cetățeniei R. Moldova, în formularul completat, Cristian Rizea, a indicat date care nu corespund adevărului. Mai exact, ex-deputatul a declarat oficial că nu i-ar fi incidentă interdicția de acordare a cetățeniei Republicii Moldova.

Totuși, la acel moment, învinuitul cunoștea cu certitudine faptul că era cercetat penal de autoritățile judiciare române și că avea statut de inculpat pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor, fapt care nu i-ar fi permis obținerea cetățeniei.

Prin urmare, procurorii PCCOCS au trimis în judecată dosarul de învinuire a acestuia pentru „declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe.”

Lui Rizea i-a fost retrasă cetăţenia moldovenească. Însă dosarul penal s-a împotmolit de mai mulţi ani la Judecătoria Chişinău. La fiecare şedinţă instanţa constată că este imposibilă examinarea în lipsa inculpatului. Şi dispune ca acesta să fie audiat prin teleconferinţă. Doar că Rizea evită să fie audiat prin teleconferinţă. Nici chiar să spună minciuni.

Astfel, soarta acestui dosar rămâne incertă. Termenul de prescripţie a expirat. Şi chiar dacă într-un final Rizea va fi găsit vinovat, nu va fi pedepsit.