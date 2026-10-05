PSD, pregătit să își asume guvernarea, spune Claudiu Manda

PSD este pregătit să își asume guvernarea și propune formarea unui Executiv condus de Sorin Grindeanu, a transmis Claudiu Manda într-o postare publicată pe Facebook.

El susține că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline și de un buget care să ofere predictibilitate economiei.

Manda afirmă că PSD merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu un program pe care îl descrie drept unul construit în jurul principalelor așteptări ale românilor. Printre prioritățile enumerate se află relansarea economiei, reluarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare.

„Este momentul ca România să primească șansa de care are nevoie”, a transmis Claudiu Manda, care susține că mesajul celor aproape 90% dintre români care consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită trebuie să fie luat în considerare.

Politicianul afirmă că România nu mai poate rămâne într-o situație de blocaj politic și consideră că perioada de instabilitate din ultimele luni a avut efecte asupra populației.

„În ultimele luni, românii au plătit pe nedrept costul unui blocaj politic prelungit”, a scris Manda, acuzând că o țară nu poate fi „ținută pe loc pentru calcule politice și ambiții personale”.

În ceea ce privește soluția politică, Claudiu Manda susține că PSD propune fie un guvern social-democrat, fie un Executiv construit în jurul partidului și condus de Sorin Grindeanu.

Manda consideră că dialogul dintre partidele parlamentare este necesar pentru depășirea impasului și le cere acestora să țină cont de mesajul transmis de alegători.

„Dialogul este singura cale pentru a ieși din blocaj”, afirmă social-democratul, care susține că discuțiile pentru formarea noului Guvern trebuie să pornească de la necesitatea unei „schimbări de direcție”.

Potrivit lui Manda, toate partidele reprezentate în Parlament au responsabilitatea de a contribui la formarea unui Executiv stabil, capabil să guverneze și să ofere predictibilitate economică.

Postarea vine în contextul consultărilor politice de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru și formarea unui Guvern, după eșecul precedentului demers de constituire a Executivului.