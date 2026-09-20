Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat duminică seară că va vota, în ședința conducerii partidului de luni, împotriva susținerii unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Manda a criticat declarațiile recente ale premierului desemnat și a susținut că acesta nu ar dori, în opinia sa, să primească votul Parlamentului.

Claudiu Manda a declarat că poziția sa este legată inclusiv de mesajele transmise în ultimele zile de Siegfried Mureșan. Secretarul general al PSD a susținut că, prin aceste declarații, premierul desemnat lasă impresia că nu își dorește susținerea social-democraților.

„Eu cred, în primul rând, că domnul Siegfried, cu astfel de declarații, nici măcar nu vrea să fie votat prim-ministru”, a afirmat Manda.

Liderul PSD a respins și afirmația potrivit căreia PSD nu ar fi un partid pro-european, amintind că unul dintre comisarii europeni ai României provine din PSD. Manda a criticat, de asemenea, direcția propusă de Mureșan și a făcut referire la politicile promovate de fostul premier Ilie Bolojan.

Potrivit lui Manda, PSD a sperat ca nominalizarea făcută de președintele României să fie un premier de la PSD sau cel puțin un candidat tehnic în jurul căruia să poată fi construit un guvern susținut de PSD. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar conducerea partidului urmează să discute luni situația politică.

„Nu cred că se va decide să revenim asupra acelei rezoluții pe care o avem, dar este normal ca într-o astfel de situație să dezbatem intern”, a spus secretarul general al PSD.

Manda a precizat că, în cazul în care Siegfried Mureșan dorește o discuție cu PSD sau cu grupurile parlamentare ale partidului, ar trebui să existe mai întâi o solicitare oficială din partea premierului desemnat.

În ceea ce privește propriul vot din Biroul Permanent, Manda a anunțat clar că va susține ca PSD să nu sprijine învestirea unui guvern condus de Mureșan.

Unul dintre motivele invocate de acesta este intenția premierului desemnat de a continua politicile guvernului condus de Ilie Bolojan. Manda a susținut că, în această situație, ar fi vorba despre „un alt Bolojan ceva mai tânăr” și a întrebat de ce PSD ar susține o direcție pe care, potrivit declarațiilor sale, partidul a contestat-o.

Manda a mai spus că PSD consideră necesară o schimbare de direcție și a reiterat faptul că social-democrații și-au dorit ca viitorul guvern să fie construit în jurul partidului.