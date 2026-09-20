Finalul lunii septembrie aduce pe Netflix România mai multe filme cunoscute, de la producții recente precum „Venom: The Last Dance” până la titluri consacrate precum „Joker”, „Superman”, „Wonder Woman” și seria „The Mummy”. Unele au intrat deja în catalog, iar altele sunt programate să apară în ultimele zile ale lunii.

Oferta este variată și include thrillere, filme de acțiune, comedii și producții dramatice. Pentru cei care caută un film pentru o seară liniștită acasă, iată 10 titluri care pot fi puse pe lista de vizionare la sfârșitul lui septembrie.

„Venom: The Last Dance” este programat să intre pe Netflix România pe 23 septembrie. Filmul continuă povestea lui Eddie Brock și a simbiotului Venom, într-o nouă aventură de acțiune și science-fiction. Titlul face parte din universul cinematografic dedicat personajului Marvel.

„Joker”, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, a intrat în catalogul Netflix România pe 19 septembrie. Filmul urmărește transformarea lui Arthur Fleck și a devenit una dintre producțiile cinematografice importante ale ultimilor ani.

Titlul se afla deja în topul filmelor urmărite pe Netflix România în săptămâna 7–13 septembrie, înainte de revenirea sa în catalog.

Filmul „Superman” a fost adăugat în oferta Netflix România pe 19 septembrie.

Producția este una dintre noutățile de urmărit pentru iubitorii filmelor cu supereroi și poate fi o alegere pentru o seară dedicată genului.

Tot din 19 septembrie este disponibil și „Wonder Woman”. Filmul o are în centrul acțiunii pe Diana Prince, una dintre cele mai cunoscute eroine din universul DC.

Apariția sa în catalog completează oferta de filme cu supereroi disponibilă pe platformă în această perioadă.

Pentru cei care preferă misterul și thrillerul psihologic, „The Sixth Sense” a intrat pe Netflix România pe 5 septembrie. Filmul regizat de M. Night Shyamalan este cunoscut pentru povestea unui copil care susține că poate vedea persoane decedate și pentru relația sa cu psihologul Malcolm Crowe.

Producția s-a regăsit și în topul filmelor Netflix România în săptămâna 7–13 septembrie.

„The Brutalist” a ajuns pe Netflix România pe 16 septembrie. Drama urmărește povestea unui arhitect european care încearcă să-și reconstruiască viața și cariera în Statele Unite.

Filmul este o alegere potrivită pentru spectatorii care preferă producțiile dramatice și poveștile construite în jurul personajelor.

„The Time Traveler's Wife” este disponibil pe Netflix România din 8 septembrie. Filmul combină drama romantică și elementele SF, pornind de la povestea unui bărbat care suferă de o afecțiune neobișnuită ce îl face să călătorească involuntar prin timp.

Pentru o seară de comedie, „Ted” a intrat pe Netflix pe 20 septembrie. Filmul urmărește relația dintre John Bennett și ursulețul său de pluș care a prins viață.

Este însoțit în catalog și de continuarea „Ted 2”, disponibilă tot din 20 septembrie.

În „Ted 2”, povestea continuă cu Ted ajuns în centrul unei dispute juridice. Filmul păstrează registrul de comedie al primei producții și poate fi urmărit împreună cu aceasta.

Ambele filme „Ted” sunt listate pentru Netflix România începând cu 20 septembrie.

Seria „The Mummy” revine pe Netflix România în ultimele zile ale lunii. Pentru 27 septembrie sunt anunțate „The Mummy” din 1999, „The Mummy Returns” și „The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor”, precum și versiunea „The Mummy” din 2017.

Programul Netflix pentru România arată că ultimele zile ale lunii vin cu mai multe titluri cunoscute, de la producții cu supereroi și filme de acțiune până la comedii și thrillere.

Pentru 23 septembrie este anunțat „Venom: The Last Dance”, iar pe 27 septembrie sunt programate mai multe filme din franciza „The Mummy”. Datele de disponibilitate pot suferi modificări, astfel că este recomandată verificarea catalogului Netflix în ziua vizionării.