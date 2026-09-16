Serialul Netflix, Ransom Canyon, ajunge la final după doar două sezoane, după ce al doilea capitol al producției a atras considerabil mai puțini spectatori decât primul. Serialul western romantic cu Josh Duhamel și Minka Kelly nu va mai continua pe Netflix, deși povestea nu fusese gândită să se încheie aici. Dincolo de cifrele care au dus la anulare, producția a avut și câteva particularități mai puțin obișnuite în culise, printre care pregătirea specială prin care au trecut actorii înainte de filmări.

Ransom Canyon a debutat pe Netflix în aprilie 2025 și a revenit cu sezonul al doilea pe 23 iulie 2026. Continuarea nu a reușit însă să păstreze același nivel de interes în rândul abonaților.

Primul sezon a adunat aproximativ 7,2 milioane de vizionări în prima săptămână, în timp ce sezonul al doilea a ajuns la numai 4,1 milioane. Diferența înseamnă o scădere de aproximativ 43% a audienței. Presa americană a relatat că performanța mai slabă a producției a cântărit în decizia de a opri serialul după două sezoane.

Pauza dintre cele două sezoane nu a fost una neobișnuit de lungă pentru o producție de streaming. Cu toate acestea, revenirea poveștii nu a reușit să readucă suficienți spectatori.

Serialul urmărea viețile și rivalitățile mai multor familii de fermieri dintr-un orășel din Texas și încerca să combine elementele unei povești romantice cu atmosfera unui western modern. Josh Duhamel îl interpreta pe Staten Kirkland, în timp ce Minka Kelly o juca pe Quinn O'Grady.

Unul dintre detaliile mai puțin cunoscute despre Ransom Canyon este modul în care actorii s-au pregătit pentru scenele cu cai și vite. Potrivit publicației Woman’s World, mai mulți membri ai distribuției au participat la un „cowboy boot camp”, unde au lucrat alături de profesioniști pentru a învăța să călărească, să folosească lasoul și să mâne vite.

Printre cei care au participat la antrenamente s-au numărat Lizzy Greene, Garrett Wareing, Andrew Liner, Marianly Tejada, Jack Schumacher, Eoin Macken și Philip Winchester. Netflix a prezentat pregătirea actorilor într-un material din culisele producției și a arătat că aceștia au realizat singuri o parte dintre scenele de călărie, fără dubluri.

Pentru unii dintre ei, experiența a pornit aproape de la zero. Andrew Liner, de exemplu, spunea în materialul realizat în timpul pregătirilor că nu avea practic experiență în călărie. Lizzy Greene mai urcase pe cai în copilărie, însă nu făcuse până atunci o pregătire propriu-zisă.

Detaliul contribuie la aspectul autentic al scenelor de fermă și călărie din serial, chiar dacă locurile prezentate pe ecran nu sunt întotdeauna ceea ce par. Deși acțiunea se desfășoară în Texas, producția a fost filmată în mare parte în New Mexico, inclusiv în zonele Albuquerque și Santa Fe.

După apariția informațiilor despre oprirea producției, Minka Kelly a publicat pe Instagram un mesaj pentru colegii săi și pentru spectatorii care au urmărit cele două sezoane:

Apreciez această mică călătorie pe aleea amintirilor în timp ce ne luăm rămas bun. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit. Și așa este. Vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați oferit două sezoane minunate! Te iubesc pentru totdeauna, familia mea Ransom Canyon!!

Anularea lasă însă mai multe povești fără continuarea pe care creatorii o aveau în vedere. Showrunnerul April Blair vorbise anterior despre direcțiile pe care relația dintre Quinn și Staten le-ar fi putut urma într-un eventual sezon trei, după evenimentele din finalul celui de-al doilea sezon.

Astfel, Ransom Canyon rămâne cu două sezoane disponibile pe Netflix și se alătură producțiilor de streaming care s-au oprit înainte ca toate poveștile personajelor să fie dezvoltate până la capăt.