Thrillerele cu investigații, dispariții misterioase și criminali în serie se numără printre filmele care au atras atenția pe Netflix în ultimele luni. Cinci titluri se remarcă prin povești tensionate, distribuții cunoscute și subiecte construite în jurul unor mistere greu de dezlegat.

„UNABOMBER” este unul dintre cele mai noi thrillere ajunse pe platforma de streaming și a intrat rapid în atenția publicului. Filmul a ocupat primul loc în Top 10 cele mai vizionate filme pe Netflix România în perioada 21-27 septembrie 2026.

Producția este inspirată din povestea reală a lui Ted Kaczynski și urmărește două perioade importante din viața acestuia. Prima îl prezintă în anii tinereții, când era student la Harvard, iar cea de-a doua se concentrează asupra anchetei FBI care a dus, în cele din urmă, la capturarea lui.

Filmul îl prezintă pe Kaczynski înainte de perioada atentatelor și încearcă să arate cum s-a produs transformarea sa. În paralel, povestea urmărește investigația care încearcă să stabilească cine se află în spatele atacurilor cu bombe trimise prin poștă.

Jacob Tremblay îl interpretează pe tânărul Ted Kaczynski, iar Russell Crowe apare în rolul profesorului Henry Murray. Din distribuție mai fac parte Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Steven Ogg și Marc Menchaca. Filmul este regizat de Janus Metz și combină elementele de thriller psihologic cu drama biografică și investigația criminalistică.

„The Whisper Man” s-a numărat printre cele mai constante apariții din Top 10 Netflix România la începutul toamnei. Filmul a ajuns pe primul loc în clasament și a rămas între cele mai urmărite producții timp de mai multe săptămâni.

Povestea începe după dispariția unui copil. Tatăl acestuia, rămas văduv, ajunge să ceară ajutorul propriului tată, cu care avea o relație distantă.

Acesta din urmă este un fost detectiv care a reușit, în urmă cu mai mulți ani, să prindă un criminal în serie. Noua dispariție pare însă să aibă legătură cu vechiul caz, iar cei doi sunt obligați să se confrunte atât cu trecutul, cât și cu pericolul prezent. Filmul este bazat pe romanul cu același nume și îi are în distribuție pe Robert De Niro, Michelle Monaghan și Adam Scott.

„The Whisper Man” este construit în jurul unei investigații, dar pune accent și pe relațiile dintre personaje și pe tensiunile care apar pe măsură ce cazul devine tot mai complicat.

Un alt thriller care a ajuns în Top 10 Netflix România este „The Secret Woman”, o producție daneză construită în jurul unui mister de identitate. Personajul principal este Louise Andersen, o femeie care trăiește pe o insulă din Norvegia alături de partenerul său. Viața ei se schimbă în momentul în care un necunoscut îi spune că identitatea pe care o cunoaște nu este cea reală.

Potrivit acestuia, femeia ar fi de fapt Helene Söderberg, dispărută din Danemarca în urmă cu trei ani. Louise descoperă apoi că femeia respectivă avea un soț, un copil și făcea parte dintr-o familie implicată într-o importantă afacere din domeniul transportului maritim.

Pentru a afla adevărul, ea se întoarce într-o viață despre care nu își amintește nimic și încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat înainte de dispariția sa.

Filmul este o adaptare după romanul „Den Hemmelige Kvinde”, semnat de Anna Ekberg. Rolul principal este interpretat de Natalie Madueño, iar din distribuție mai fac parte Claes Bang, Pål Sverre Hagen, Stina Ekblad și Ingrid Bolsø Berdal.

„The Little Things” este un thriller polițist lansat inițial în 2021, dar care a revenit în atenția publicului după apariția pe Netflix. Filmul a ajuns pe primul loc în Top 10 Netflix România în luna septembrie.

Acțiunea este plasată în Los Angeles, la începutul anilor '90.Denzel Washington îl interpretează pe Joe „Deke” Deacon, un șerif adjunct care ajunge să colaboreze cu detectivul Jim Baxter, jucat de Rami Malek.

Cei doi încearcă să descopere cine se află în spatele unei serii de crime. Ancheta îi conduce spre Albert Sparma, interpretat de Jared Leto, care devine principalul suspect. Pe măsură ce investigația avansează, trecutul lui Deacon începe să iasă la suprafață, iar cazul se transformă într-o poveste despre obsesie, vinovăție și limitele până la care pot merge cei implicați într-o anchetă.

Distribuția este unul dintre punctele forte ale filmului, cele trei roluri principale fiind interpretate de Denzel Washington, Rami Malek și Jared Leto.

„The Sixth Sense” este unul dintre cele mai cunoscute thrillere psihologice și a revenit în Top 10 cele mai vizionate filme pe Netflix România în această toamnă, deși filmul a fost lansat în 1999.

Bruce Willis îl interpretează pe Malcolm Crowe, un psiholog pentru copii care începe să lucreze cu Cole Sear, un băiat de nouă ani cu un secret pe care nu reușește să îl împărtășească celor din jur.

Cole spune că poate vedea oameni morți, iar experiențele sale îl sperie și îl izolează. Malcolm încearcă să îl ajute și să înțeleagă ce se întâmplă, însă relația dintre cei doi conduce treptat spre adevărul din spatele poveștii.

Haley Joel Osment joacă rolul lui Cole, iar Toni Collette o interpretează pe mama acestuia. Filmul combină thrillerul psihologic cu elementele supranaturale și misterul. „The Sixth Sense” a rămas cunoscut și pentru finalul său, considerat unul dintre cele mai memorabile răsturnări de situație din cinematografie.