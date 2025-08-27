International Denzel Washington surprinde: Nu mă uit la filme, chiar deloc







Denzel Washington a surprins fanii într-un interviu recent pentru GQ, unde a dezvăluit că nu mai urmărește filme, în ciuda unei cariere impresionante de peste 40 de producții cinematografice, potrivit Variety.

Actorul, dublu câștigător al premiului Oscar, a făcut declarația în timpul unei conversații cu regizorul Spike Lee și rapperul A$AP Rocky, legată de noul său film „Highest 2 Lowest”.

Washington a explicat că, după ce a lucrat atât de mult în industria cinematografică, pur și simplu s-a săturat de filme.

În interviul acordat GQ, Washington a afirmat fără ezitare: „Nu mă uit la filme, omule. Chiar nu mă uit la filme! Nu merg la cinematograf. Nu urmăresc filme... sunt obosit de ele. Da.”

Această mărturisire vine după o carieră care a început în 1981 cu filmul Carbon Copy și care include peste 50 de producții, multe dintre ele colaborări cu Spike Lee.

„Highest 2 Lowest” reprezintă a cincea colaborare între Washington și Lee, după filme iconice precum Mo’ Better Blues, Malcolm X, He Got Game și Inside Man.

Spike Lee a întrebat actorul câte filme a realizat, iar răspunsul său a fost concis: „Prea multe. Cred că 50!” Washington a recunoscut că succesul în cinematografie nu a fost niciodată motivat de dorința de a câștiga premii.

„Nu fac asta pentru Oscaruri. Nu mă interesează astfel de lucruri. Omul dă premiul, Dumnezeu dă răsplata”, a declarat el pe podcastul Jake’s Takes.

Filmul „Highest 2 Lowest” este disponibil în prezent în cinematografele selectate și va fi lansat pe Apple TV+ începând cu 5 septembrie.

Producția reunește Washington cu Spike Lee și A$AP Rocky, aducând o poveste care combină elemente dramatice și comice, într-un stil caracteristic celor două personalități implicate.

Publicul și criticii au remarcat chimia evidentă dintre actor și regizor, la fel cum au făcut-o și în proiectele anterioare.

În plus, Washington a subliniat că alegerile sale în carieră nu sunt determinate de recunoașterea oficială. El a spus că nu se concentrează pe premiile câștigate sau pierdute, ci pe impactul muncii sale și pe valoarea experienței artistice.

Această abordare a fost constantă pe parcursul întregii sale cariere, ceea ce explică și modul său detașat față de filmele altora.

Renunțarea la vizionarea filmelor de către unul dintre cei mai mari actori ai generației sale ridică întrebări despre modul în care artiștii percep industria în care activează.

Această decizie reflectă nu doar oboseala personală a actorului, ci și un punct de vedere mai larg asupra suprasaturării mediului cinematografic și a ritmului intens al producțiilor.

Într-un context global, Washington rămâne o figură influentă, iar declarațiile sale pot determina o reevaluare a modului în care actorii și regizorii interacționează cu propria lor muncă și cu publicul.

Pe termen lung, lipsa interesului său pentru vizionarea altor filme nu afectează doar alegerea rolurilor, ci și percepția fanilor și a tinerelor generații de cineaști care îl privesc ca pe un model.

Washington continuă să fie activ pe plan profesional, dar perspectivele sale asupra filmului devin tot mai introspective și personale.