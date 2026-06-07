Faptul că femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații reprezintă un avantaj din perspectiva longevității, însă poate aduce și provocări financiare importante la vârste înaintate. Experții atrag atenția că multe femeile au o probabilitate mai mare de a avea nevoie de servicii de îngrijire pe termen lung și, în multe cazuri, pentru perioade mai îndelungate decât bărbații. Potrivit unui raport al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane din Statele Unite, aproximativ 57% dintre persoanele care ajung la vârsta de 65 de ani vor dezvolta o dizabilitate suficient de gravă încât să necesite îngrijire pe termen lung. Astfel, milioane de femei ar trebui să ia în calcul acest aspect.

În cazul femeilor, aproximativ una din patru va avea nevoie de astfel de servicii pentru mai mult de cinci ani, comparativ cu 17,5% dintre bărbați. Durata medie a îngrijirii este de 3,6 ani pentru femei și de 2,5 ani pentru bărbați.

Specialiștii spun că diferențele apar și din cauza speranței de viață mai ridicate în rândul femeilor, care ajung frecvent să își piardă partenerul și să suporte singure costurile îngrijirii.

„Femeile nu sunt doar mai predispuse să aibă nevoie de îngrijire. Ele sunt mai predispuse să aibă nevoie de îngrijire pentru perioade mai lungi”, a declarat Laura Mattia, vicepreședinte senior și consultant financiar la Wealth Enhancement.

Aceasta avertizează că situația financiară a multor familii se poate deteriora înainte ca femeile să ajungă în etapa în care au nevoie de sprijin.

„În multe cazuri, activele unui cuplu sunt folosite mai întâi pentru a acoperi îngrijirea soțului, iar femeia ajunge apoi în cea mai vulnerabilă etapă a vieții sale, cu resurse financiare mai reduse și fără un partener care să împartă această povară”, a explicat Mattia.

Îngrijirea pe termen lung include activități precum ajutorul pentru îmbrăcare, igienă personală, alimentație sau alte sarcini zilnice pe care o persoană nu le mai poate realiza singură.

Aceste servicii pot fi oferite la domiciliu sau în centre specializate, iar costurile pot fi considerabile.

Potrivit datelor Genworth pentru 2025, tariful median pentru un îngrijitor la domiciliu este de 35 de dolari pe oră, în timp ce un asistent medical privat poate costa aproximativ 90 de dolari pe oră.

În cazul unui cămin de bătrâni, costurile sunt și mai ridicate. O cameră semiprivată ajunge la aproximativ 114.975 de dolari pe an, iar o cameră privată depășește 129.500 de dolari anual. Pentru un centru de tip assisted living, costul mediu este de aproximativ 74.400 de dolari pe an.

Experții financiari susțin că planificarea trebuie adaptată fiecărei persoane și situații familiale.

„Nu există o soluție universală”, a declarat Patti Black, consultant financiar la Savant Wealth Management.

„Totul depinde de resursele disponibile și de veniturile pe care persoana le are la dispoziție”, a explicat aceasta.

Unele persoane se bazează pe sprijinul familiei, altele folosesc economiile acumulate de-a lungul vieții, iar o parte aleg să încheie polițe de asigurare pentru îngrijire pe termen lung.

Jeff Judge, partener al companiei Chesapeake Financial Planners, consideră că obiectivul unei asigurări nu este să acopere integral toate cheltuielile.

„Nu ai nevoie de o poliță care să acopere fiecare dolar pe care îl vei cheltui într-un cămin de bătrâni sau pentru îngrijirea la domiciliu”, a declarat acesta.

„Trebuie doar să acoperi diferența dintre veniturile garantate — pensii, anuități, beneficii de securitate socială — și costurile pe care le-ar putea genera îngrijirea”, a explicat Judge.

Potrivit specialiștilor, femeile achită în general prime mai mari decât bărbații pentru același tip de acoperire, tocmai pentru că au o probabilitate mai ridicată de a utiliza beneficiile poliței.

Datele American Association for Long-Term Care Insurance arată că o femeie sănătoasă în vârstă de 55 de ani plătește în medie aproximativ 3.750 de dolari anual pentru o poliță cu protecție împotriva inflației, în timp ce un bărbat de aceeași vârstă plătește aproximativ 2.200 de dolari.

Experții avertizează că primele de asigurare pot crește în timp și recomandă analizarea atentă a istoricului majorărilor înainte de semnarea unui contract.

„Analizați opțiunile disponibile și încercați să înțelegeți care a fost istoricul majorărilor de prime și cum ar putea evolua acestea în viitor”, a spus Patti Black.

Aceasta avertizează că persoanele care amână prea mult achiziționarea unei polițe riscă să fie refuzate de asiguratori dacă apar probleme medicale.

În ultimii ani au devenit tot mai populare polițele hibride, care combină asigurarea de viață cu beneficii pentru îngrijirea pe termen lung. Acestea oferă fie acoperirea costurilor de îngrijire, fie o sumă care poate fi transmisă moștenitorilor.

Pentru cupluri există și varianta polițelor comune, care permit utilizarea beneficiilor de către ambii parteneri și pot reduce costurile totale.

Indiferent de varianta adoptată, specialiștii recomandă ca aceste decizii să fie luate din timp, nu în momentul apariției problemelor.

„Îi încurajez pe oameni să facă primul pas, să poarte aceste discuții și să analizeze opțiunile disponibile, pentru că familiile lor le vor fi recunoscătoare în viitor”, a spus Patty Black.