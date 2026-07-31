Vârstnicii care iau cinci sau mai multe medicamente eliberate pe bază de rețetă se confruntă cu un risc semnificativ mai mare de moarte în comparație cu cei care iau mai puține medicamente, potrivit unui studiu publicat în Journal of the American Geriatrics Society, citat de Fox News.

Cercetarea evidențiază îngrijorarea crescândă cu privire la „polifarmacie”, termenul medical pentru administrarea a cinci sau mai multe rețete zilnice, și efectele sale pe termen lung asupra populației în vârstă.

Conduși de Dr. Alexander Chaitoff de la Facultatea de Medicină a Universității din Michigan, cercetătorii au analizat datele unui sondaj național colectate de la 7.828 de adulți cu vârsta de 65 de ani și peste, între 1999 și 2016.

Personalul instruit a inspectat direct flacoanele participanților pentru a verifica utilizarea medicamentelor în ultimele 30 de zile, apoi i-a urmărit timp de o medie de 8,5 ani, potrivit unui comunicat de presă.

Mai mult de jumătate dintre participanți (54,3%) s-au încadrat în cel puțin o categorie de medicamente cu risc ridicat. Cel mai mare grup a fost format din adulți în vârstă care luau cinci sau mai multe medicamente eliberate pe bază de rețetă (polifarmacie).

Un alt grup, 37,6% dintre participanții studiați, a utilizat medicamente considerate riscante pentru persoanele în vârstă, cum ar fi medicamentele care pot crește riscul de confuzie sau căderi, a dezvăluit studiul.

În plus, 11,4% au luat combinații de medicamente despre care se știe că provoacă interacțiuni medicamentoase majore.

„Persoanele care iau mai multe medicamente au adesea mai multe afecțiuni preexistente, ceea ce poate contribui, de asemenea, la un risc mai mare de mortalitate”, a declarat Katy Dubinsky, farmacistă cu sediul în New York și fondatoare a PostGigs, care nu a fost implicată în studiu.

După luarea în considerare a stării generale de sănătate și a afecțiunilor preexistente, administrarea a cinci sau mai multe rețete a fost asociată cu o creștere de 38% a riscului general de mortalitate. Fiecare medicament suplimentar eliberat pe bază de rețetă adăugat la rutina unui pacient a fost legat de o creștere de 7% a riscului de moarte.

Administrarea mai multor medicamente s-a dovedit a crește probabilitatea apariției efectelor secundare, a reacțiilor adverse și a supradozajului accidental, în special pe măsură ce ficatul și rinichii îmbătrânesc și procesează medicamentele mai puțin eficient, potrivit experților medicali de la Clinica Cleveland.

Numărul total de medicamente luate de participanți a fost cel mai puternic predictor independent al mortalității, chiar și după luarea în considerare a interacțiunilor medicamentoase și a prescripțiilor potențial necorespunzătoare.

Cercetătorii au declarat că aceste descoperiri ar putea ajuta medicii să determine care pacienți sunt cei mai buni candidați pentru „deprescrierea” sau reducerea sau oprirea cu atenție a medicamentelor inutile.

Autorii au remarcat mai multe limitări, inclusiv faptul că studiul s-a concentrat strict pe adulții în vârstă care locuiesc în comunitate, excluzându-i pe cei care locuiesc în aziluri de bătrâni sau centre de îngrijire asistată.

În plus, utilizarea medicamentelor a fost documentată pe parcursul unei singure perioade de 30 de zile la începutul studiului, ceea ce înseamnă că cercetătorii nu au putut urmări modificările ulterioare ale prescripțiilor medicale sau evoluția afecțiunilor de sănătate în timp.

Experții au subliniat că studiile observaționale arată o asociere, mai degrabă decât o cauzalitate directă.

„Nu aș recomanda nimănui să întrerupă un medicament din cauza acestui studiu”, a spus Dubinsky.

În schimb, ea recomandă ca persoanele care iau mai multe medicamente să verifice periodic cu medicul sau farmacistul tot ce iau, inclusiv medicamentele eliberate pe bază de rețetă, medicamentele fără prescripție medicală, vitaminele și suplimentele.

„Întrebați de ce luați fiecare medicament, dacă este încă necesar și dacă doza rămâne adecvată”, a sfătuit Dubinsky.