Pregătirea cămării pentru sezonul rece este o tradiție pe care multe familii din România o păstrează cu sfințenie. Printre cele mai apreciate conserve se numără castraveții în oțet, ideali pentru a fi serviți alături de fripturi, mâncăruri de cartofi sau alte preparate consistente de iarnă. Pentru a obține acel gust perfect, acrișor și ușor dulceag, dar mai ales o textură fermă și crocantă, există câteva trucuri simple care fac diferența.

Pentru a pregăti cele mai bune borcane cu murături, calitatea ingredientelor este esențială. Ai nevoie de castraveți proaspeți, mici și fermi la atingere, de preferat abia culeși.

Pe lângă legume, vei avea nevoie de apă, oțet alimentar de 9 grade, sare neiodată specială pentru murături și puțin zahăr pentru a echilibra aciditatea. Aroma inconfundabilă este dată de mirodenii: boabe de muștar, boabe de piper negru, căței de usturoi, mărar uscat cu floare și neapărat bucăți de hrean. Hreanul are un rol dublu, deoarece oferă o notă ușor picantă și ajută legumele să își păstreze textura crocantă pe parcursul întregii ierni.

Primul pas constă în spălarea amănunțită a castraveților în mai multe ape reci. Este recomandat să îi lași la înmuiat în apă rece timp de două ore înainte de a-i pune în borcane, pentru a se hidrata bine.

Spală și sterilizează borcanele și capacele. Pe fundul fiecărui borcan așază câteva bucăți de hrean, un cățel de usturoi și o crenguță de mărar. Așază apoi castraveții cât mai strâns, în picioare la primul strat, iar deasupra completează cu cei rămași. Deasupra legumelor adaugă o linguriță de boabe de muștar și câteva boabe de piper.

Lichidul se prepară respectând o proporție simplă: la o parte de oțet se folosesc trei părți de apă. La fiecare litru de lichid obținut se adaugă o lingură plină de sare neiodată și două linguri de zahăr. Amestecul se pune pe foc și se lasă să dea în câteva clocote până când sarea și zahărul se dizolvă complet.

Toarnă lichidul fierbinte peste castraveți, având grijă să așezi borcanele pe o tavă metalică pentru a preveni crăparea sticlei. Închide borcanele ermetic și învelește-le în pături groase până când se răcesc complet. Depozitează-le într-un loc răcoros și întunecos, precum o cămară sau un beci. Castraveții vor fi gata de consum în câteva săptămâni.