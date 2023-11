Cât de periculoși sunt micii cu muștar. De ce ar trebui să-i mâncăm foarte rar

Medicul Vlad Ciurea a declarat că trebuie să consumăm mici cu muștar doar de 2-3 ori pe an.

Acesta a mai spus că trebuie să fim atenți la ce își dorește stomacul nostru, nu doar creierul nostru. Nu este indicat să consumăm anumite alimente în cantități excesive. Doctorul a explicat și de ce micii nu sunt buni pentru celula nervoasă.

Micii cu muștar, un pericol pentru sănătate

„Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul. Vă dau un singur exemplu. Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar, plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros.Ancestral, în genomul românesc, s-au imprimat acești mititei care ne plac tuturor. Însă creierului nu îi plac. Nu are voie creierul să acceadă la acest produs. Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate.”, a declarat doctorul la iTHINK.

Cum putem păcăli creierul

Neurochirurgul Vlad Ciurea a mai spus există metode prin care putem să păcălim creierul.

Creierul trebuie educat și modelat, nu intoxicat, a declarat medicul. El a felicitat oamenii care au reușit să își găsească un echilibru și să aibă o alimentație corectă.

„De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie întreg organismul și de la alimentație pornesc și toate lucrurile rele. La baza alimentelor, de la egipteni se știe, că toate lucrurile rele pleacă de la alimentație. Există o mulțime de alimente care plac creierului. Creierul se bucură de aceste alimente.Ca să îl păcălim, mergem mai la distanță și găsim altceva care să îi placă. Trebuie să facem asta. Creierul trebuie educat, trebuie modelat, nu intoxicat. Și într-adevăr, dovadă că sunt foarte multe persoane care în ziua de astăzi mănâncă foarte curat, mănâncă vegan, alții țin post și au reușit.”, a adăugat neurochirurgul.

Câte calorii sunt în 100 de grame de mici cu muștar

Medicii au mai spus că 100 de grame de mici au în jur de 340-350 de calorii, iar un mic din porţiile obişnuite are în jur de 80 de grame şi aproximativ 280 de calorii.

Ei au declarat că micii sunt o bombă calorică și că trebuie consumați cu moderație. Astfel, evitați prea mulți mici cu muștar dacă aveți probleme biliare sau nu tolerați preparatele cu carne tocată.

”Sunt destul de multe calorii, micii sunt adevărate bombe calorice. Nu este recomandat să-i mâncăm foarte des şi nu mulţi, şi combinaţi, dacă s-ar putea, nu cu pâine şi nici cu cartofi, combinaţi cu salată”, explică Mirela Bogdan, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice.