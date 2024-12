Monden O celebră vedetă TV, fascinată de Călin Georgescu. Îl admiră și pe Viktor Orban







Dan Capatos a recunoscut că s-a întâlnit cu Călin Georgescu. Celebrul realizator tv a avut cuvinte măgulitoare la adresa candidatului independent, despre care spune că este inteligent și "în nicun caz" nu vrea să predea România rușilor.

Jurnalistul a povestit circumstanțele în care l-a cunoscut pe Călin Georgescu.

”Eu am mâncat de vreo trei ori cu el, așa că îl cunosc de mulți ani, prin prisma faptului că sunt foarte bun prieten cu un tip care este bun prieten al lui și probabil că se vor afla și alte amănunte.

Se vor spune multe despre el. Sunt convins că, de acum înainte, toată România o să-l cunoască, într-un fel sau altul.

Fiecare își va face o impresie despre el", a spus Dan Capatos.

"Are un magnetism, are o carismă"

Realizatorul tv a recunoscut că a fost fascinat de Călin Georgescu, care, în opinia lui, este diferit față de oamenii politici care au condus România până acum.

"Mi se pare inteligent, are o capacitate ca pastorii ăia de la televiziunile americane, touch the screen, touch the screen.

Are un magnetism, are o carismă. Ceea ce a lipsit cel puțin în ultimii 10 ani celor care ne-au condus. Comparativ cu ce am avut noi până acum, e clar super carismatic. Inteligența îl ajută să rostogolească idei", a mai spus Dan Capatos.

De altfel, jurnalistul e convins că, dacă va ajunge președinte, Călin Georgescu nu ne va preda rușilor și că, mai degrabă, va fi un fel de "Orban al ungurilor, dar pentru România".

"În niciun caz nu cred că este omul care să vrea cu tot dinadinsul să ne predea rușilor, să fie ăla care să ne bage în război cu americanii, să ne facă să renunțăm la NATO și la UE.

Eu mai degrabă cred că el ar încerca să fie un fel de Orban al ungurilor, dar pentru România. Adică, 'hai să o mai ardem un pic și pe interesul nostru'.

Nu însemnând că trebuie să le tragem la românești americanilor și UE-ului. Dar 'hai să nu ne mai lăsăm chiar la orice'”, a mai declarat Dan Capatos.

"Mă uit cu admirație moderată la Viktor Orban"

De altfel, Dan Capatos a insistat cu subiectul Viktor Orban, pe care în admiră "moderat".

Dacă va reuși să fie un „Orban românesc” – mie îmi place ideea. Îmi place, mă uit cu admirație moderată la cum reușește Orban să țină echilibrul cu o țară care are mult mai puține cărți în mână decât avem noi.

Cu ieșire la mare, cu alte avantaje... Așa cum reușește să țină echilibrul, să rămână cu ușile deschise peste tot. De ce să nu fim și noi așa? E rău?

Nu zice nimeni că ne ducem la ruși. Am văzut cât de rău e cu rușii, am văzut 50 de ani.

N-am cum să fiu adeptul lor. Eu am fost țărănist, am ascultat Europa Liberă toată copilăria".

Deși spune că nu e deloc bine să fim apropiați de ruși, Dan Capatos conchide că România ar trebui să aibă o relație bună și cu estul.

"Nu mă poate bănui nimeni de vreo afinitate cu Estul. Dar asta nu înseamnă că nu poți vedea și tâmpeniile pe care le fac ăștia din Vest.

Și atunci, bă, dacă putem să scăpăm de greșelile lor și să avem o relație bună și cu Estul, să ne vedem de treaba noastră..."