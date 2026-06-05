HAI România! Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI







Un interviu exploziv despre situația reală din sudul Republicii Moldova! Administrația din Comrat pune piciorul în prag și anunță o ruptură totală de majoritatea din Adunarea Populară a Găgăuziei și de politicienii care „conduc autonomia din străinătate”. În timp ce unii fac politică, capitala Găgăuziei demonstrează cum se pot face schimbări reale în Moldova.

Cu o atitudine deschisă față de Chișinău și partenerii internaționali (Turcia, Europa, Asia), Comratul atrage astăzi zeci de milioane de lei în proiecte vitale de infrastructură, apă și canalizare. Dar prețul independenței politice vine cu dosare? În a doua parte a discuției, aflăm culisele investigațiilor declanșate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

De ce sunt luate la puricat averile câștigate la muncă peste hotare și cum răspunde primăria acuzațiilor de îmbogățire ilicită aduse de instituțiile statului? 🔔 Dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă cu adevărat în Găgăuzia și în politica din Republica Moldova, dă un Like și Abonează-te la canal! Așteptăm părerea ta în comentarii!

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