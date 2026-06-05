Sistemul SCOMAR este destinat supravegherii maritime și activităților Gărzii de Coastă, nu detectării dronelor militare, a transmis Ministerul Afacerilor Interne, după incidentul în care o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța. Precizările vin în contextul discuțiilor apărute după explozia produsă în apropierea sediului ARSVOM, fără victime.

O dronă maritimă fără pilot descoperită în Portul Civil Constanța s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

În acest context, Ministerul Afacerilor Interne a transmis explicații privind funcționarea sistemului SCOMAR și rolul acestuia în supravegherea spațiului maritim.

În comunicatul transmis, instituția arată că SCOMAR a fost dezvoltat pentru activitățile Gărzii de Coastă și nu reprezintă un sistem militar destinat detectării dronelor.

„Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă - SCOMAR - funcţionează în parametrii tehnici şi operaţionali pentru care a fost conceput, dezvoltat şi integrat în activitatea Poliţiei de Frontieră. SCOMAR este un sistem integrat de supraveghere maritimă, nu un radar singular şi nu un sistem militar anti-dronă.

Acesta este destinat pentru implementarea funcţiilor de Gardă de Coastă, precum: controlul frontierei maritime, monitorizarea şi supravegherea maritimă, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere. Sistemul a fost proiectat şi optimizat pentru detectarea, identificarea şi monitorizarea ambarcaţiunilor şi navelor de interes, în special a celor cu dimensiuni mai mari de 6 metri”, se menţionează în comunicatul MAI.

Potrivit instituției, situația produsă în Portul Constanța vizează o categorie de ținte diferită de cele pentru care sistemul a fost proiectat și configurat.

MAI explică faptul că drona implicată în incident avea dimensiuni reduse și un profil de detecție scăzut, aspecte care o diferențiază de ambarcațiunile pentru care SCOMAR este optimizat.

„Drona maritimă fără pilot identificată în port are caracteristici specifice unei platforme de dimensiuni reduse, cu profil de detecţie foarte scăzut şi amprentă radar redusă, diferite de profilul ambarcaţiunilor şi navelor pentru care sistemul este optimizat. Înţelegem preocuparea publică generată de acest incident.

În asemenea situaţii, cetăţenii aşteaptă ca statul să funcţioneze coerent, prin toate instituţiile sale. Tocmai de aceea, evaluarea trebuie realizată pe ansamblul mecanismelor relevante: supraveghere, detecţie, alertare, management al traficului naval, siguranţă portuară, intervenţie, ordine publică şi cooperare interinstituţională. În domeniul siguranţei şi securităţii maritime, statul acţionează prin mai multe autorităţi, fiecare cu atribuţii tehnice şi operaţionale stabilite prin lege.

Ministerul Afacerilor Interne îşi exercită atribuţiile prin structurile sale competente şi cooperează cu toate instituţiile responsabile pentru clarificarea elementelor relevante şi coordonarea măsurilor necesare. O situaţie tehnică şi operaţională complexă trebuie analizată pe baza datelor, a competenţelor legale şi a procedurilor aplicabile. Personalizarea responsabilităţii sau atribuirea selectivă a unor concluzii înainte de finalizarea evaluărilor instituţionale poate crea confuzie publică şi nu contribuie la consolidarea răspunsului statului”, se arată în comunicat.

Ministerul Afacerilor Interne mai arată că Garda de Coastă colaborează în permanență cu structurile care au atribuții în domeniul siguranței și securității maritime.

„Garda de Coastă menţine cooperarea permanentă cu instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei şi securităţii maritime, asigurând schimbul operativ de informaţii şi sprijinind coordonarea măsurilor necesare, potrivit competenţelor legale”, precizează comunicatul MAI.

Incidentul din Portul Constanța este analizat de instituțiile competente, care verifică toate elementele tehnice și operaționale legate de apariția și autodetonarea dronei maritime.