Cronologia evenimentului din Portul Constanța. Raport publicat de Guvern

Guvernul a prezentat vineri detaliile intervenției desfășurate după apariția unei drone maritime în Portul Constanța. Potrivit informațiilor oficiale, obiectul a fost observat în jurul orei 06:20, iar la 10:28 s-a produs explozia, după ce drona a intrat în modul de autodistrugere. Autoritățile au activat planuri de intervenție, au evacuat zone de risc și au mobilizat echipe din cadrul MAI, MApN și SRI.

Guvernul a anunțat că, vineri dimineață, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare privind prezența unui obiect plutitor, posibil dronă, în Dana 78 a Portului Constanța. În urma sesizării, au fost informate Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații.

Potrivit Executivului, au fost luate măsuri pentru restricționarea traficului naval în port și pentru securizarea zonei. De asemenea, o echipă din cadrul Grupului de Nave Constanța a fost trimisă în perimetru pentru izolarea zonei până la sosirea structurilor specializate.

Executivul a transmis că, imediat după identificarea dronei, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au luat legătura cu partea ucraineană. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, Ucraina a confirmat că a pierdut controlul asupra a patru drone maritime.

„Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg şi a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât şi din datele obţinute de autorităţile române. Autorităţile române au solicitat autorităţilor ucrainene să transmită notificări părţii române de îndată în situaţii similare care pot genera riscuri la adresa României”, se arată în comunicat.

Guvernul a anunțat și că miniștrii Apărării și Afacerilor Interne au solicitat omologilor din Ucraina o consultare în sistem videoconferință.

Autoritățile au prezentat și desfășurarea intervenției din teren. Conform cronologiei oficiale, imediat după sesizare, echipe din cadrul MApN, SRI și Poliției de Frontieră s-au deplasat în zona indicată. În jurul orei 10:25 a fost detectat un semnal de autodistrugere, moment în care au fost dispuse măsuri de evacuare și de securizare a perimetrului. La ora 10:28, drona a explodat.

„10:28 - drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere”, a transmis Guvernul.

La un minut după producerea exploziei a fost activat Planul Roșu de Intervenție pentru municipiul Constanța. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime.

În intervalul 10:32 – 11:30 au fost înregistrate șase apeluri la numărul unic de urgență 112, prin care au fost semnalate explozii sau au fost solicitate informații despre situație.

Cronologia prezentată de Executiv arată că la ora 10:45 o navă comercială aflată la aproximativ 145 de kilometri est de Constanța a observat două explozii puternice succesive.

La ora 10:54 a fost ridicat un elicopter SMURD pentru sprijinirea intervenției, iar la 11:05 polițiștii de frontieră au observat o posibilă explozie în afara portului.

La 11:21 a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru evacuarea populației pe o rază de un kilometru în zona costieră a Portului Constanța. Opt minute mai târziu a fost emis un al doilea mesaj RO-ALERT pentru județele Constanța și Tulcea, prin care populația era informată cu privire la măsurile de siguranță și la procedura de urmat în cazul observării unor drone.

La ora 11:50 a fost ridicat un al doilea elicopter, din județul Tulcea, pentru misiuni de cercetare și observare de-a lungul litoralului.

Ulterior, la ora 13:50, autoritățile au început evacuarea preventivă în mai multe zone de pe litoral, inclusiv faleza Cazinoului, plaja din Costinești, Vama Veche, Mamaia și în zonele unde își desfășoară activitatea operatorii economici.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 14:35.

Guvernul a anunțat că principalele măsuri adoptate au vizat evacuarea populației, izolarea perimetrului, restricționarea circulației și efectuarea cercetărilor la fața locului.

„Pentru asigurarea intervenţiei în sprijinul cetăţenilor, au fost dispuse imediat următoarele măsuri: evacuarea populaţiei, izolarea perimetrului, restricţionarea traficului, cercetarea la faţa locului. Pentru implementarea acestor măsuri au acţionat cadrele MAI, MApN şi SRI”, se arată în comunicat.

Totodată, ministrul Afacerilor Interne a dispus deplasarea de urgență la Constanța a secretarului de stat Raed Arafat pentru coordonarea intervenției. Prin Centrul Național de Conducere Integrată al MAI a fost asigurată cooperarea între Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit Guvernului, după confirmarea că toate cele patru drone ucrainene s-au autodistrus și nu mai reprezintă un risc, măsurile de evacuare au fost oprite.

Executivul a prezentat și efectivele implicate în gestionarea situației.

La intervenție au participat 80 de cadre ale ISU Constanța, opt autospeciale de stingere, 11 echipaje SMURD, trei autospeciale pentru transport victime multiple, un echipaj CBRN, o motocicletă SMURD, o autospecială pentru intervenții cu scafandri, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un container multirisc și un punct medical avansat.

De asemenea, au fost mobilizați 16 jandarmi, 33 de polițiști și 42 de polițiști de frontieră, care au acționat inclusiv cu trei ambarcațiuni.

Guvernul a anunțat că grupa operativă de comandă de la Ministerul Afacerilor Interne rămâne activă și în orele următoare.