Camera Deputaților se reunește miercuri, de la ora 12:00, într-o ședință de plen în care urmează să voteze mai multe proiecte legislative importante, printre care Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030, acordul de împrumut încheiat cu Banca Mondială și modificări privind programul european SAFE și decarbonizarea sectorului energetic.

Cu doar o zi înaintea votului, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a anunțat că PSD nu va susține proiectul „în orb”, solicitând modificarea documentului, deși acesta reprezintă un jalon din PNRR în valoare de aproape un miliard de euro.

Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030, adoptată anterior de Senat, stabilește direcțiile de acțiune pentru protejarea biodiversității și a ecosistemelor din România în următorii ani.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susține însă că documentul trebuie modificat înainte de adoptare.

„Un miliard de euro nu poate fi un motiv să votăm în orb. Nu voi vota în orb, nici eu și nici PSD. Am citit acest document și am formulat 20 de amendamente pe care le-a asumat Partidul Social Democrat și le-am depus în Senatul României. Prin adoptarea propunerilor mele, vom proteja natura, dar niciun ONG nu va mai bloca construcţia de hidrocentrale, exploatarea gazelor naturale, mineritul României și coridoarele strategice de energie electrică şi gaze naturale. România are nevoie de natură protejată. Şi are nevoie de energie. Cine spune că trebuie să alegem între ele nu apără nici pădurea, nici ţara”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Acesta a mai spus că nimeni nu contestă necesitatea accesării fondurilor europene aferente jalonului din PNRR, estimat la 972 de milioane de euro.

Bogdan Ivan susține că strategia a fost adoptată cu impact bugetar declarat zero, deși, în opinia sa, influențează autorizarea unor proiecte majore.

„Documentul a fost adoptat cu impact bugetar declarat ZERO. Adică statul român afirmă, în scris, că un act care intră în autorizarea hidrocentralelor, a liniilor electrice, a conductelor de gaz, a autostrăzilor şi a certificatelor de urbanism nu costă nimic”, a afirmat fostul ministru.

El mai susține că documentul a fost adoptat fără evaluare strategică de mediu și că prevede ca viitoarea hartă a zonelor incompatibile cu hidroenergia să devină „bază obligatorie pentru avizare”.

Potrivit acestuia, strategia creează un dezechilibru între diferitele surse de energie.

„Hidrocentralele, energia eoliană şi mineritul vor putea fi puse să plătească pentru conservarea biodiversităţii. Petrolul şi gazul sunt exceptate explicit. În plină criză energetică, cu un reactor oprit la Cernavodă şi cu importuri de curent, punem la îndoială exact proiectele care ne-ar fi scos din criză”, a declarat Bogdan Ivan.

Fostul ministru spune că nu solicită respingerea strategiei, ci modificarea acesteia înainte de vot, prin introducerea unui studiu de impact economic, exceptarea explicită a proiectelor strategice deja aprobate și implicarea Ministerului Energiei și a operatorilor de rețea în procesul decizional.

„Un miliard de euro se ia o dată. Un sistem energetic se pierde pe zeci de ani. Am condus Ministerul Energiei. Ştiu exact cât durează să scoţi un proiect din avize şi cât de uşor se blochează totul cu o singură propoziţie prost scrisă într-un document pe care nu l-a citit nimeni până la capăt. Eu îl citesc. Şi cer să fie citit înainte de a fi votat!”, a conchis acesta.

Pe ordinea de zi a plenului se află și proiectul de lege pentru ratificarea acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), semnat la Washington, la 16 aprilie 2026.

Documentul reprezintă primul acord pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și al creșterii economice și se află la prima Cameră sesizată.

Deputații urmează să dezbată și proiectul de lege pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 62/2025 privind aplicarea Regulamentului Uniunii Europene care instituie Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), proiect adoptat anterior de Senat.

Tot în ședința de miercuri va fi discutat și proiectul de modificare a Ordonanței de urgență nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, retrimis Camerei Deputaților pentru o nouă dezbatere înaintea votului final.