Politica

Proiecte majore pe masa deputaților: Strategia pentru biodiversitate 2026-2030 și împrumutul de la BIRD, votate miercuri în plen

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Proiecte majore pe masa deputaților: Strategia pentru biodiversitate 2026-2030 și împrumutul de la BIRD, votate miercuri în plenCamera Deputaților. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit ordinea de zi pentru ședința de plen de miercuri, programată să înceapă de la ora 12:00. Pe masa aleșilor se află mai multe proiecte de lege cu impact direct asupra economiei, mediului și securității naționale.

Proiecte majore pe masa deputaților: Strategia pentru biodiversitate 2026-2030 și împrumutul de la BIRD, votate miercuri în plen

Printre cele mai importante inițiative legislative se numără Proiectul de lege privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii pentru perioada 2026-2030, care urmează să fie dezbătut și supus votului decisiv.

Camera Deputaților

Camera Deputaților. Sursă foto: Facebook

Împrumut de la BIRD și noi reglementări pentru securitate

Un alt punct fierbinte de pe agenda parlamentarilor este propunerea legislativă pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul vizează primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică, fiind semnat la Washington, la 16 aprilie 2026. Camera Deputaților este primă cameră sesizată în acest caz.

Tot pe ordinea de zi se regăsește și proiectul adoptat anterior de Senat privind Strategia națională de biodiversitate. În plus, deputații vor analiza completările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025. Aceasta vizează măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) de instituire a Instrumentului "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE).

Legea decarbonizării sectorului energetic revine la dezbatere

Deputații vor lua în discuție și modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022, care reglementează decarbonizarea sectorului energetic. Actul normativ a fost adoptat de Senat, însă a fost retrimis la Camera Deputaților pentru o nouă rundă de dezbateri înainte de votul final.

Senatul a adoptat, ieri, proiectul de lege privind Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității pentru perioada 2026-2030. Inițiativa legislativă urmează să meargă la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Votul dinSenat s-a încheiat cu 81 de voturi pentru, 33 împotrivă și 9 abțineri.

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