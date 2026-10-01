Elon Musk a primit un nou rol în administrația Trump, fiind desemnat de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, să se afle la conducere Project Meridian, o inițiativă a Pentagonului destinată studierii modului în care tehnologia ar putea transforma războiul în următoarele decenii. Anunțul a fost făcut miercuri, 30 septembrie 2026, la baza Marine Corps din Quantico, Virginia, potrivit Reuters.

Musk va lucra la proiect alături de Palmer Luckey, fondatorul companiei de tehnologie militară Anduril, și de fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich. Proiectul are un termen inițial de 120 de zile și va analiza domeniile emergente ale conflictelor și tehnologiile pe care Statele Unite ar putea avea nevoie să le dezvolte pentru viitoarele operațiuni militare.

Potrivit Departamentului american al Apărării, Project Meridian va avea misiunea de a analiza evoluția războaielor, a domeniilor operaționale și a tehnologiilor emergente. Rezultatul va include o prezentare publică a concluziilor, precum și o anexă clasificată.

Hegseth a spus că Pentagonul trebuie să privească dincolo de structurile militare tradiționale atunci când încearcă să anticipeze conflictele viitoare. Inițiativa nu este prezentată ca un nou plan operațional, ci ca un exercițiu de identificare a domeniilor tehnologice în care armata americană ar trebui să investească.

Mandatul este unul foarte larg, de la tehnologii care operează sub suprafața Pământului până la sisteme spațiale care ar putea funcționa dincolo de orbita terestră.

Musk vine în proiect cu experiență directă în domeniul tehnologiilor utilizate de armata americană. SpaceX, compania pe care o conduce, are contracte importante cu Pentagonul, inclusiv în domeniul lansărilor spațiale și al infrastructurii de comunicații.

Palmer Luckey are, la rândul său, legături directe cu industria de apărare. Compania sa, Anduril Industries, dezvoltă sisteme autonome, drone și alte tehnologii destinate utilizării militare.

Experiența celor doi în industria de apărare oferă Pentagonului acces la perspectiva unor companii care dezvoltă deja tehnologii pentru câmpul de luptă. În același timp, implicarea unor antreprenori ale căror companii au interese comerciale în sectorul apărării poate ridica întrebări privind eventualele conflicte de interese, în special în cazul unor decizii viitoare referitoare la achiziții și priorități tehnologice.

Project Meridian marchează revenirea oficială a lui Elon Musk într-un rol asociat administrației Trump, după perioada în care a condus Department of Government Efficiency, cunoscut sub acronimul DOGE.

Relația dintre Musk și Donald Trump a trecut printr-o perioadă de conflict public după plecarea miliardarului din administrație. Potrivit Axios, noul proiect reprezintă prima sa revenire oficială într-o poziție de consiliere guvernamentală după acea perioadă.

Noul rol nu îl plasează însă în conducerea Pentagonului și nu îi conferă autoritate militară asupra trupelor americane. Mandatul său în cadrul Project Meridian este unul de analiză și anticipare tehnologică.

Anunțul privind Project Meridian face parte dintr-un pachet mai amplu de schimbări prezentat de Hegseth la Quantico.

Una dintre cele mai importante măsuri este crearea Autonomous Warfare Command (AUTOWARCOM), un nou comandament militar de patru stele destinat dezvoltării și integrării sistemelor autonome și robotice în cadrul forțelor armate americane.

Noua structură va avea autorități descrise de Pentagon drept similare celor ale unei arme militare și va coordona dezvoltarea unor tehnologii precum dronele, sistemele de inteligență artificială și alte capabilități autonome.

Potrivit documentelor prezentate după discurs, Pentagonul urmărește să pună noul comandament în funcțiune până la 1 octombrie 2027, proces care va necesita și colaborarea cu Congresul.

Schimbarea reflectă evoluțiile observate în conflictele recente, în care dronele și sistemele fără pilot au devenit instrumente importante pentru supraveghere, atac și recunoaștere.

Reuters relatează că Pentagonul urmărește o combinație între arme convenționale de mare precizie și sisteme autonome care pot fi produse și utilizate la scară mai mare. În acest model, tehnologia autonomă ar urma să completeze, nu să elimine imediat, sistemele militare tradiționale.

Pentagonul susține că ritmul dezvoltării tehnologice este mai rapid decât procesul tradițional de achiziție militară. Prin noul comandament și prin Project Meridian, administrația Trump încearcă să reducă acest decalaj și să anticipeze tehnologiile care ar putea avea un rol major în conflictele viitoare.

Hegseth a prezentat în total șase inițiative în cadrul discursului său anual „State of the Force”. Pe lângă Project Meridian și Autonomous Warfare Command, planul include măsuri privind reziliența energetică a bazelor militare, dezvoltarea unei noi baze, formarea militară și înființarea unui Office of Religious Affairs.

Totodată, Hegseth a anunțat intenția de a reduce cu 20% numărul generalilor și amiralilor din armata americană, măsură inclusă într-un proces mai amplu de restructurare a conducerii militare.

Discursul de la Quantico a fost adresat în principal unor ofițeri și militari cu grade inferioare celor cărora Hegseth le-a vorbit în cadrul evenimentului de anul trecut.

În următoarele 120 de zile, Musk, Luckey și Gingrich urmează să contribuie la analiza tehnologiilor și domeniilor care ar putea defini viitoarele conflicte. Concluziile vor fi prezentate într-un raport public, însoțit de o componentă clasificată.

Proiectul nu stabilește deocamdată ce arme vor fi cumpărate de Statele Unite și nici nu reprezintă, în sine, o nouă doctrină militară. Rolul său este de a identifica direcțiile tehnologice pe care Pentagonul le-ar putea considera prioritare în anii următori.