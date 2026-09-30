NASA a mutat discret un avion SR-71 Blackbird care a stat expus timp de aproape 27 de ani la centrul de cercetare Armstrong din California, iar foști ingineri care au lucrat la aeronava au fost contactați pentru a contribui la readucerea acesteia în stare de zbor, potrivit New York Post.

Informațiile au apărut în septembrie 2026, în contextul în care administratorul NASA, Jared Isaacman, a anunțat că agenția își reconstruiește programul de aeronave experimentale de mare viteză.

Aeronava este SR-71A cu numărul de coadă 844, una dintre aeronavele Blackbird folosite de NASA pentru cercetare. Potrivit Aviation Week, avionul a fost mutat din zona în care era expus la Armstrong Flight Research Center, la Edwards Air Force Base, iar surse familiare cu proiectul au indicat că NASA analizează posibilitatea de a-l readuce în zbor. Agenția nu a explicat public de ce a mutat aeronava sau care este obiectivul exact al proiectului.

Informația privind încercarea de a repune în funcțiune aeronava vine după ce mai mulți foști ingineri NASA și ai Forțelor Aeriene americane care au lucrat cu SR-71 au fost contactați în această vară.

Mike Relja, fost inginer de teste pentru Blackbird, a declarat pentru Aviation Week că NASA l-a contactat în august pentru a discuta despre readucerea aeronavei în stare operațională. Relja a spus că nu mai consideră că poate participa la un proiect de asemenea amploare, dar a confirmat că există persoane care lucrează la aeronavă.

„Știu că au oameni care lucrează la ea”, a declarat Relja, potrivit publicației. El a ridicat însă problema echipamentelor necesare pentru întreținerea și operarea unui avion care nu a mai zburat de aproape trei decenii.

Potrivit relatărilor despre proiect, SR-71-ul ar necesita lucrări extinse înainte de a putea fi considerat din nou apt pentru zbor. Aeronava a stat ani de zile în aer liber, iar specialiștii au avertizat că apa și nisipul pot reprezenta probleme importante pentru un avion aflat într-o asemenea situație.

SR-71 Blackbird a fost conceput pentru misiuni de recunoaștere la altitudine și viteză foarte mari. Aeronava putea atinge aproximativ Mach 3,3, adică peste 3.500 km/h, și zbura la altitudini de peste 24.000 de metri.

NASA a utilizat mai multe aeronave din familia Blackbird pentru cercetare aeronautică, inclusiv pentru experimente privind zborul supersonic, motoarele și reducerea zgomotului produs de unda de șoc. Documentele tehnice NASA confirmă utilizarea SR-71 ca platformă de cercetare în proiecte experimentale desfășurate la Edwards.

SR-71A cu numărul 844 a efectuat ultima sa misiune la 9 octombrie 1999. Ulterior, aeronava a fost păstrată la Armstrong Flight Research Center, unde a devenit parte a expoziției permanente. Potrivit publicațiilor de specialitate, imaginile din satelit indică faptul că avionul nu mai era în poziția sa obișnuită cel puțin din 17 mai 2026.

Mutarea SR-71-ului are loc într-un moment în care NASA încearcă să își extindă din nou activitatea în domeniul aeronavelor experimentale de mare viteză.

Administratorul agenției, Jared Isaacman, a vorbit recent despre reconstruirea portofoliului de aeronave X-plane. În timpul unei apariții la All-In Summit, Isaacman a spus că X-59, aeronava dezvoltată pentru cercetarea zborului supersonic cu reducerea zgomotului sonic, este doar începutul.

„Nu va trece mult timp până când NASA va zbura din nou la fel de sus și de repede ca în urmă cu zeci de ani — și apoi chiar mai repede”, a spus Isaacman.

În timpul prezentării, pe ecran a apărut imaginea unei aeronave cu o siluetă asemănătoare cu SR-71. Întrebat dacă este vorba despre un Blackbird, Isaacman a răspuns: „Ești sigur că este un Blackbird?”, fără să ofere alte detalii. Episodul a alimentat speculațiile privind existența unui nou proiect experimental.

Readucerea în aer a unei aeronave care nu a mai zburat din 1999 ar presupune o operațiune mult mai amplă decât o simplă restaurare.

Sistemele structurale, motoarele, instalațiile hidraulice și electrice, instrumentele de bord și echipamentele de siguranță ar trebui evaluate și, în funcție de starea lor, reparate sau înlocuite. În plus, operațiunea ar necesita personal care cunoaște particularitățile avionului și procedurile de testare la viteze și altitudini extreme.

Aviation Week a relatat că o mare parte din piesele de schimb disponibile pentru programul SR-71 au fost distruse în trecut. Acest lucru ar putea face restaurarea și mai dificilă, chiar dacă NASA dispune de resursele tehnice și financiare necesare.

În același timp, nu există deocamdată o confirmare oficială că SR-71 844 va efectua efectiv un nou zbor. Sursele citate de publicațiile de specialitate indică faptul că NASA analizează această posibilitate, însă agenția nu a prezentat public un calendar, o misiune sau un obiectiv tehnic pentru aeronava respectivă.

Un eventual program de testare a SR-71 ar putea avea legătură cu dezvoltarea unor noi aeronave experimentale de mare viteză, însă această conexiune nu a fost confirmată de NASA.

SR-71 rămâne una dintre cele mai importante platforme de cercetare aeronautică dezvoltate în Statele Unite. Experiența acumulată în operarea sa la viteze de peste Mach 3 poate oferi date și lecții relevante pentru proiectarea aeronavelor care vor zbura la viteze supersonice sau hipersonice.

NASA continuă în paralel programul X-59 Quesst, destinat testării unei tehnologii care să reducă semnificativ zgomotul produs de unda de șoc în timpul zborului supersonic. Agenția prezintă acest proiect drept parte a activității sale de cercetare privind viitorul aviației de mare viteză.