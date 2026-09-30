Iliyan Filipov, patronul Botev Plovdiv, asasinat în Bulgaria

Iliyan Filipov, proprietarul clubului de fotbal PFK Botev Plovdiv și una dintre figurile cunoscute ale mediului de afaceri din Bulgaria, a fost împușcat mortal miercuri dimineață la Plovdiv.

Potrivit presei bulgare, omul de afaceri a fost împușcat în cap, într-un atac produs în jurul orei 1:00, pe o proprietate care îi aparținea.

Plovdiv se află la aproximativ 150 de kilometri de capitala Sofia. Informația privind moartea lui Filipov a fost relatată de postul de televiziune BNR și de mai multe publicații locale.

După atac, forțele de ordine au instituit măsuri de securitate și au blocat principalele căi de acces către oraș. Autoritățile bulgare au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs asasinatul și pentru identificarea autorului sau autorilor.

„Urmărim activ toate pistele posibile”, a declarat Vanya Hristeva, procurorul districtului Plovdiv.

Filipov era fondatorul și directorul PIMK, una dintre principalele companii de transport și logistică din Bulgaria. Afacerea s-a extins de-a lungul timpului și în alte domenii, inclusiv în sectorul construcțiilor, ceea ce i-a consolidat poziția în mediul de afaceri bulgar.

Numele lui Iliyan Filipov era cunoscut și în lumea fotbalului din Plovdiv. El a fost proprietarul PFK Botev Plovdiv, unul dintre cluburile importante ale orașului, și era implicat în proiectele legate de echipă și infrastructura sportivă locală.

Filipov a fost asociat inclusiv cu dezvoltarea și construirea Stadionului Hristo Botev, arena cunoscută de suporterii clubului sub numele de „Kolezha”.

După moartea omului de afaceri autoritățile bulgare desfășoară o anchetă pentru a clarifica circumstanțele asasinatului. Deocamdată, informațiile publice privind motivul crimei și eventualii suspecți sunt limitate.

Poliția și procurorii continuă cercetările la Plovdiv, iar anchetatorii verifică toate pistele pentru a stabili cine se află în spatele atacului și care a fost motivul uciderii lui Iliyan Filipov.