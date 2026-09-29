Sport

Suedia a bătut Polonia cu 3-1 și e pe primul loc în grupa României. Celelalte rezultate din Liga Națiunilor

Suedia a bătut Polonia cu 3-1 și e pe primul loc în grupa României. Celelalte rezultate din Liga Națiunilor
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Din cuprinsul articolului

Suedia a obținut luni seară a doua victorie consecutivă în Liga Națiunilor, după ce s-a impus pe teren propriu în fața Poloniei, scor 3-1. Reprezentativa pregătită de Graham Potter are punctaj maxim după primele două etape și ocupă primul loc în grupa a 4-a din Divizia B.

Suedia a început bine, dar a intrat la vestiare cu egal

Partida disputată la Stockholm a început cu un avantaj rapid pentru gazde. Benjamin Nygren a deschis scorul în minutul 8, după o pasă decisivă oferită de Lindelof, iar Suedia a preluat controlul jocului.

Polonia a reușit însă să restabilească egalitatea înainte de pauză. Sebastian Szymanski a înscris în minutul 43, astfel că cele două echipe au intrat la vestiare la egalitate, scor 1-1.

Repriza a doua, dominată de Suedia

Suedezii au revenit mai hotărâți după pauză și au reușit să se desprindă în partea secundă. Yasin Ayari a marcat în minutul 63 și a readus Suedia în avantaj, iar nouă minute mai târziu Viktor Gyokeres a punctat pentru 3-1.

Suedia fotbal

Suedia fotbal / foto FB

Polonia nu a mai găsit soluții pentru a reveni în meci, iar Suedia și-a trecut în cont trei puncte importante. Cu șase puncte după două runde, formația lui Graham Potter conduce grupa a 4-a din Divizia B. Bosnia ocupă poziția a doua, cu patru puncte.

Rezultatele de luni din Liga Națiunilor

Divizia A, grupa 1: Belgia – Franța 0-1 (Olise 88), Turcia – Italia 1-4 (Alper Yilmaz 47 / Bastoni 9, Frattesi 22, Kayode 27, Pio Esposito 50).

Divizia B, grupa 2: Georgia – Ucraina 0-0, Irlanda de Nord – Ungaria 0-0.

Divizia B, grupa 4: România – Bosnia 2-4 (Bîrligea 28, Cicâldău 62 / Gigovic 12, Muharemovic 19, Tabakovic 40, Mahmic 55), Suedia – Polonia 3-1 (Nygren 8, Ayari 63, Gyokeres 72 / Szymanski 43).

Divizia C, grupa 2: Armenia – Muntenegru 2-3 (Serobyan 34, Spertsyan 65 / Piloyan 20 autogol, Krstovic 38, Latkovic 89), Letonia – Cipru 0-0.

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