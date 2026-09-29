Prognoza meteo, 29 septembrie. Procesul meteorologic din această perioadă aduce o evoluție termică încadrată în parametrii normali pentru data din calendar. Regimul termic se menține echilibrat la nivel național, însă condițiile atmosferice vor fi marcate de o instabilitate ușoară și de intensificări ale vântului în anumite regiuni ale țării, conform ANM.

Cerul va prezenta variații pe parcursul intervalului, având înnorări temporare în centrul, sudul și estul teritoriului. Precipitațiile vor fi prezente doar pe arii restrânse. Izolat va ploua slab (cantități de apă în jurul a 1 l/mp) la munte, în Dobrogea și Muntenia.

În restul regiunilor, șansele de ploaie rămân reduse, iar valorile pluviometrice nu vor înregistra cantități semnificative.

Sectorul eolian va fi activ pe parcursul zilei, în special în zonele estice și sudice. Vântul va sufla slab și moderat, având însă unele intensificări notabile.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei, în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45…55 km/h, dar mai ales în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55…75 km/h.

Valorile termice diurne se vor menține într-un ecart normal pentru această dată. Mercurul din termometre va urca diferențiat în funcție de relief.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad în estul Transilvaniei (unde se va forma brumă) și 15 grade pe litoral.

Orele dimineții și ale nopții vor aduce condiții de ceață izolat, în special în depresiuni și în zonele joase de relief.

În zona Capitalei, tabloul meteorologic va fi caracterizat de înnorări temporare și un regim termic plăcut. Cerul va prezenta înnorări temporare și pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua (viteze de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 21…22 de grade, iar cea minimă de 9…11 grade.

Următorul interval va aduce o ameliorare a vremii în majoritatea regiunilor, unde atmosferă va deveni predominant frumoasă. Mâine, Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în regiunile sud-estice, însă doar izolat va ploua slab în sudul litoralului (cantități de apă de 1…3 l/mp).

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei, în sudul Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sud-estul Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze în general de 40…50 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55…65 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă și 14 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.