Românii mai au parte de câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna octombrie. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), maximele vor ajunge la 25 de grade Celsius în unele regiuni, însă vremea caldă va fi urmată de o scădere a valorilor termice.

În Banat și Crișana, vremea se va încălzi până pe 21 octombrie, când temperaturile maxime pot atinge 24-25 de grade Celsius. Ulterior, valorile termice vor scădea, iar pe 23 octombrie sunt așteptate maxime de aproximativ 15-16 grade. În Banat, probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai ridicată în intervalul 21-27 octombrie.

În Moldova, temperaturile vor ajunge la aproximativ 19 grade până pe 27 octombrie, după care maximele vor coborî spre 15 grade. În Dobrogea, cele mai ridicate valori sunt prognozate pentru 21 octombrie, când se pot înregistra 20 de grade. Spre sfârșitul lunii, temperaturile vor scădea treptat până la aproximativ 15 grade.

În Transilvania, vremea va rămâne plăcută până pe 21 octombrie, după care temperaturile vor începe să scadă. Meteorologii estimează o posibilă încălzire ușoară până pe 28 octombrie, însă spre finalul lunii valorile termice vor coborî din nou. Ploile sunt așteptate atât la începutul intervalului analizat, cât și între 22 și 27 octombrie.

În Maramureș, răcirea va fi mai accentuată după 21 octombrie. Maximele pot coborî până la 13 grade Celsius pe 23 octombrie, urmând ca în zilele următoare să varieze între 15 și 19 grade.

În Muntenia, maximele pot ajunge la 22 de grade Celsius pe 21 octombrie. Ulterior, vremea se va răci, iar temperaturile vor coborî spre 15 grade până la sfârșitul perioadei prognozate.

În Oltenia, scăderea valorilor termice va deveni mai evidentă din 23 octombrie, când maximele pot ajunge la aproximativ 16 grade. În zilele următoare este posibilă o ușoară încălzire, înaintea unei noi scăderi a temperaturilor.

Deși temperaturile din următoarele zile vor aduce valori apropiate de cele specifice primăverii, perioada caldă nu va dura până la sfârșitul lunii. Prognoza ANM indică diferențe de temperatură de la o zi la alta, iar în mai multe regiuni sunt așteptate și precipitații.

Evoluția vremii va fi diferită de la o zonă la alta, cu o răcire mai pronunțată în unele regiuni după 21 octombrie și cu intervale de încălzire temporară în altele.

Luna noiembrie aduce temperaturi tot mai scăzute în Predeal, iar valorile termice se apropie treptat de cele specifice sezonului rece. Potrivit prognozei AccuWeather, maximele vor coborî de la aproximativ 10 grade Celsius la începutul intervalului afișat până la valori de 1–5 grade spre finalul lunii.

În prima parte a perioadei, vremea va fi schimbătoare, cu ploi în unele zile și intervale cu nori și soare. Temperaturile minime vor coborî frecvent sub pragul de îngheț, ajungând la -3 grade Celsius.

În a doua parte a lunii, răcirea se va accentua. Maximele vor ajunge la 3–5 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -5 grade. În jurul datei de 24 noiembrie, prognoza indică precipitații mixte, iar spre finalul lunii sunt așteptate și perioade cu ploaie.